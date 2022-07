Euro féminin 2022: la France élimine les Pays-Bas en prolongation et file en demi-finales

Le seul but de la partie est tombé sur penalty, convertit par Ève Périsset (102e) qui permet aux Françaises d’éliminer les championnes d’Europe en titre et demi-finalistes de la dernière Coupe du monde, et de retrouver le dernier carré d’une grande compétition pour la première fois depuis les Jeux Olympiques de 2012 (4e).