Inflation: la France moins impactée que les pays voisins

C’est aux Pays-Bas que l’inflation totale est la plus élevée (10,7%); viennent ensuite la Belgique (9,6%), l’Allemagne (8,3%) et la France (5,6%).

" Les écarts d’inflation totale sont principalement dus à un écart d’inflation de l’énergie: aux Pays-Bas, cette inflation de l’énergie, comme l’inflation totale, était encore plus élevée qu’en Belgique, alors qu’en France et en Allemagne, elle était plus faible , explique Étienne Mignolet, porte-parole du SPF Économie. En ce qui concerne ces deux derniers pays, cela peut s’expliquer notamment par la répercussion plus fortement marquée des prix de gros sur les prix à la consommation de l’énergie en Belgique: par exemple, en raison du niveau plus faible du prix de la composante fixe – taxes et/ou prélèvements – dans le prix à la consommation du gasoil de chauffage et du gaz naturel. Les variations de prix des matières premières ont donc un impact plus important sur les prix de l’énergie en Belgique pour les ménages, tant à la baisse qu’à la hausse comme maintenant ."

L’inflation sous-jacente (qui ne tient pas compte des produits énergétiques et des produits alimentaires non-transformés) était plus élevée en Allemagne (4,5%) en avril et mai derniers. Les Pays-Bas affichaient alors un taux de 4,4%, la Belgique de 3,9% et la France de 3,2%.

Produits alimentaires: 6,4% d’inflation en Belgique

Depuis janvier 2022, l’inflation des aliments est élevée en Belgique et connaît une progression à la hausse de mois en mois. En mai, elle a atteint 6,4%, c’est-à-dire la plus forte inflation mensuelle depuis août 2008.

Cette inflation est principalement tirée par l’évolution des prix des aliments transformés, pour lesquels l’inflation de mai a atteint 7,6% (tabac et alcool exclus). L’inflation mensuelle pour ces produits est en progression constante depuis un an. Bien que moins forte, l’inflation des prix pour les produits non transformés est également élevée: 4,8% en moyenne pour les mois avril et mai 2022.

Parmi les produits alimentaires transformés, ce sont les huiles et graisses, le pain et les céréales, le café, le thé et le cacao, et les produits laitiers qui connaissent l’inflation la plus forte.

Le prix des fruits et des légumes a moins augmenté en Belgique

Dans les pays voisins, ces évolutions sont encore plus prononcées en Allemagne et aux Pays-Bas: pour les mois d’avril et mai 2022, l’inflation pour les produits alimentaires transformés (hors tabac et alcool) a été de 8,8% en Allemagne et 7,9% aux Pays-Bas, contre 6,8% en Belgique.

Par contre, la France se singularise nettement, par une inflation qui demeure moins forte: elle atteint seulement 4,0% en moyenne au mois d’avril et mai 2022 pour les produits transformés excluant l’alcool et le tabac. Pour les produits non transformés (légumes, fruits, œufs lait), c’est toutefois en Belgique que l’inflation est restée la plus faible: 4,0% en moyenne au mois d’avril et mai contre 6,7% pour la moyenne des pays voisins.