Christophe Beaucarne (directeur de la photographie): «C’est de la poésie cadrée»

Christophe Beaucarne est "directeur de la photographie". Comprenez par là qu’il orchestre le cadrage des scènes d’un film, imaginant et réalisant les plans suggérés ou imposés par le réalisateur. Un travail obscur et minutieux, qu’on vous explique par ailleurs (voir cadrée).

Quand on a un père qui s’exprime par les mots comme lui l’a fait, on se sent un peu impuissant faceà ça

Quand il a entrepris ses études à l’INSAS, à 18 ans et des rêves (flous) de cinéma plein la tête, ce n’est pourtant pas à cette vocation que songeait le jeune Christophe: " Comme beaucoup, je voulais faire du Cinéma, avec un grand C. Mais à l’époque, mon père avait un ami ingénieur du son – Daniel Léon – qui était aussi prof à l’INSAS. Il m’a demandé: ‘‘Ok, tu veux faire du cinéma, mais quoi, réellement?’’. Moi, ce que j’aimais, c’était tenir la caméra, chercher des plans. Il m’a dit: ‘‘En fait, toi, tu veux faire de l’image.’’ Il aura vraiment été déterminant dans le choix de mes études ."

Le parcours est d’autant plus remarquable qu’il a dû l’entreprendre sous l’œil certes bienveillant d’un père qui, par ailleurs, prenait de la place: Julos Beaucarne, grand poète belge disparu en septembre dernier, et auquel ses fils, Christophe en tête, vouaient une grande admiration. " Quand on a un père qui s’exprime par les mots comme lui l’a fait, on se sent un peu impuissant faceà ça, même si on adore, comme moi, la poésie et les beaux textes. Alors, on cherche un vecteur différent pour s’exprimer. Malgré son côté très proche de la nature, mon père aimait la technologie: il achetait tout le temps les nouvelles caméras vidéo…mais il était assez nul pour les utiliser, contrairement à mon frère et moi, qui étions assez compétents (rires). De cette façon, mais aussi en nous encourageant beaucoup, il nous a donné les outils pour nous exprimer autrement, même si on est partis dans des directions différentes puisque mon frère fait de la peinture. "

Paris plutôt que la Belgique

Et, quelque part, c’est une autre forme de poésie à laquelle touche, lui, Christophe Beaucarne: " Il y a des instants de poésie, mais on doit quand même faire croire à l’histoire, aux scènes, être en accord avec le scénario. C’est de la poésie cadrée, quoi (il sourit)."

Parti très jeune à Paris, " parce qu’on y tournait entre 100 et 200 films par an, contre 30 en Belgique, et que je voulais travailler ", Christophe Beaucarne a appris à s’y mettre au service de grands cinéastes, avec fidélité et parfois, aussi, une forme d’amitié: Giannoli, Amalric, Anne Fontaine, Klapisch, tous ont fait appel à lui, et plutôt plusieurs fois qu’une seule. " Et chacun a sa méthode, insiste-t-il. Giannoli, par exemple, est assez directif. Mais c’est bien aussi: si on n’a pas un metteur en scène déterminé, ça fait souvent un film un peu ‘‘mou’’ ."

Eux vont monter les marches, vous, vous passerez par le petit escalier de côté...

Et tant pis si ça oblige le directeur de la photographie à vivre dans son ombre: " C’est une situation , dit Christophe Beaucarne, qui me va très bien. C’est un peu comme à Cannes, où je suis allé souvent parce que des films sur lesquels j’avais travaillé y étaient présentés ou sélectionnés. On y va et, au final, ceux que veulent les photographes, ce sont les acteurs et le metteur en scène. On vous dit: ‘‘Eux vont monter les marches, et vous, vous passerez par le petit escalier de côté’’. Si on se formalise pour ça, on n’a pas fini. Et moi, je m’en fous, parce que je connais ma contribution au film. "