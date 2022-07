Enregistré dans des conditions « live », Raw est en fait la B.O. du docu That little Ol’band from Texas. C’est en quelque sorte un faux Best of… sur lequel on retrouve les classiques (La Grange, Tush, Gimme all your lovin’…) mais aussi quelques vieilleries, avec un son brut de décoffrage qui convient parfaitement au trio dont faisait encore partie à l’époque le regretté Dusty Hill, décédé en 2021. P.B.