Le gouvernement et Engie ont accordé leurs violons: en octobre 2026, Tihange 3 et Doel 4 devraient reprendre du service pour dix ans. Notre décryptage d’un accord " de principe " et les réactions à cette annonce faite ce vendredi matin par le Premier ministre Alexandre De Croo et la ministre de l’Énergie, Tinne Van der Straeten.

2. Bénédicte et Léa retrouvées saines et sauves

Bénédicte (35 ans) et sa fille Léa (8 ans), portées disparues, ont été retrouvées saines et sauves . Mais le parquet de Liège envisage de mettre un dossier à l’instruction pour "mise en danger de mineur".

3. Dramatique accident de canoë aux Pays-Bas: 3 morts

Deux touristes allemands et leur fille de 5 ans ont trouvé la mort dans un accident de canoë survenu sur un lac aux Pays-Bas. Leur autre fille de 7 ans a été hospitalisée.

La police n’exclut pas que l’accident ait été causé par une embarcation plus rapide qui serait passée à proximité du canoë.

4. Chrono d’exception aux Mondiaux d’athlétisme

Shericka Jackson a signé le 2e chrono de l’histoire sur 200m , s’empare du titre mondial à Eugene. La Jamaïcaine (21.45) s’est approchée à 11 centièmes du record du monde de Florence Grifffith-Joyner.

Toujours sur 200m, Noah Lyles a conduit les USA à un nouveau triplé , signant au passage un nouveau record national pour un centième (19.31). Il s’agit de la quatrième performance de l’histoire.

5. Invasion du Capitole: Trump doit être tenu responsable

Donald Trump a ouvert les vannes "au désordre et à la corruption" et doit être tenu pour légalement responsable de l’attaque du 6 janvier 2021, a déclaré le président de la commission d’enquête parlementaire sur l’assaut contre le Capitole . Pour lui, tous les responsables de l’attaque, y compris à la Maison Blanche, devront "répondre de leurs actes devant la justice".