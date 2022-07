La fête nationale à bord d’un hélico de la Défense

Rendez-vous fut donné à la base militaire de Beauvechain sur le coup de 13 heures, jeudi, pour embarquer à bord d’un des modèles de notre armée belge. C’est un Agusta A.109 qui nous a été attribué. Le commandant Kurt Verwilligen nous a d’emblée mis en garde: "Le vol prendra 1h30 en avançant à basse altitude. Cela signifie que l’appareil à bord duquel vous allez grimper peut bouger assez fort: la chaleur des derniers jours sort encore du sol et monte dans l’air, impactant le vol!" On vous rassure: le petit sachet en papier au-dessus de notre tête ne fut pas nécessaire, la stabilité fut finalement de mise durant tout le vol nous ayant menés vers la capitale!

Survol de la tribune royale à la minute près!

Passé un rapide briefing de Goofy indiquant comment se comporter autour d’un hélicoptère et dedans, et détaillant le parcours, nous avons intégré l’engin militaire: un pilote, un copilote et quatre passagers.

L’hélicoptère a opéré un grand arc de cercle sous la capitale depuis le Brabant wallon pour rejoindre la Flandre, permettant de partir ensuite en quasi-ligne droite. Objectif: survoler la tribune royale sur le coup de 16h22 et un retour en vingt minutes chrono. Le timing militaire fut respecté à la minute près! Si le passage au-dessus de la place desPalais fut furtif, la tribune rouge fut aisément visible (jusque dans la couleur de la robe de la Reine Mathilde!) puisque notre hélicoptère ne volait pas plus haut qu’à 100 mètres d’altitude, comme Goofy l’avait aussi précisé.

À l’aller comme au retour, ce fut l’occasion de voir défiler campagnes et villes densément peuplées mais aussi des incontournables de notre royaume comme le Lion de Waterloo, la basilique de Koekelberg… Sans oublier le principal: on vous a aussi vu au bord des routes faire un signe de la main!

Pas d’impact «Top Gun»

Un défilé aérien qui a encore permis de célébrer notre royaume et ses capacités militaires mais aussi de susciter des vocations puisque les candidats sont de moins en moins nombreux et ce, peu importe l’influence d’un film comme Top Gun Maverick qui cartonne actuellement, d’autant qu’il y a toujours un fossé entre la fiction et la réalité…

www.mil.be