Les langes pour bébés sont-ils toxiques?

90% des enfants européens portent des couches.En moyenne 400 langes pour leurs trois premières années de vie

Les analyses de l’Anses mettaient en évidence la présence de dioxines, furanes, PCB formaldéhyde, et hydrocarbures aromatiques. Même si les analyses réalisées en 2020 montrait que les taux étaient 10% bas que les standards fixés par l’Anses, l’agence avait décidé de soumettre à l’Union européenne des propositions de restrictions concernant les langes, pour améliorer leur sécurité.

Mais l’agence européenne des substances chimiques (ECHA, qui siège à Helsinki) a rejeté cette année la proposition de restriction de la France, jugée infondée.

Au nom du principe de précaution

Les parlementaires européens ne s’arrêtent pas à ce rejet. Maria Arena, soutenue par Frédérique Ries et d’autres collègues (PPE et Écolo notamment) a posé une question parlementaire à ce propos le 1er juillet dernier, demandant à la Commission d’examiner les demandes de restrictions."Plus de trente groupes de la société civile ont demandé à la Commission de soutenir la proposition de restriction. La stratégie du secteur chimique pour la durabilité s’engage à bannir les produits chimiques les plus dangereux des produits de consommation, y compris ceux destinés aux enfants. Les substances visées par les propositions de restriction sont connues pour leurs propriétés nuisibles, et les enfants y sont exposés de façon chronique pendant plusieurs mois voire plusieurs années."

Les parlementaires vont publier un texte allant dans ce sens dans les prochains jours, pour faire suite à leur question parlementaire.

L’étude réalisée par l’Anses n’est pas sérieuse

Nous avons contacté le toxicologue Alfred Bernard (UCLouvain) qui connaît bien le sujet de la toxicité des langes, puisqu’il y a consacré une étude publiée dans le journal international Environmental Research and Public Health le 31 mars 2022. "L’Anses n’a pas utilisé des méthodes d’analyse adéquates" dit le toxicologue."L’agence chimique européenne n’a pas suivi la France dans ses demandes de restrictions pour ces substances, parce que le risque n’est pas démontré… Il y a deux comités à l’agence européenne, l’un pour l’évaluation des risques, l’autre pour les aspects socio-économiques.Les deux comités ont rejeté les propositions de la France, parce que,au fond, il n’y a pas de risque."

Après une 1reétude, Alfred Bernard va publier prochainement une autre recherche réalisée avec l’agence suisse des produits chimiques, qui a fait des bons dosages. C’est donc une guerre de la communication entre les partisans et les opposants de l’étude de l’Anses.Basile Gesquiere, assistant parlementaire de Maria Arena chargé du dossier nous dit: "Même si certains agents sont présents à très faible dose, il faut agir, pour le principe de précaution. Oui, il y aura un coût pour les fabricants, qui sera répercuté sur le marché, mais l’exposition à ces produits à un coût pour a société qui est moins bien documenté. Et si les restrictions sont mises en place, il y aura une période d’adaptation, où les producteurs pourront écouler les stocks de couches produits auparavant."

Quant à l’Anses, contactée ce 20 juillet, elle n’a pas répondu à nos demandes.