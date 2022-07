Ronny Deila: "Tous excités à l'idée d'entrer dans le vif du sujet"

À l'Académie, ce mercredi après-midi, il régnait un vent d'optimisme voire d'impatience. "Tout le monde est heureux au club et c'est quelque chose de primordial, venir au travail avec le sourire. Nous sommes tous excités à l'idée de commencer la saison, de rentrer dans le vif du sujet. Je me réjouis de découvrir l'ambiance dans ce stade magnifique, retrouver nos supporters. On doit se sentir chanceux de pouvoir compter sur une telle enceinte et de tels fans."

Une enceinte que Ronny Deila aimerait rendre imprenable. "J'ai vu tous les matchs de la saison dernière, ce n'était clairement pas le cas. On doit faire de ce stade une forteresse, qu'il soit difficile pour l'adversaire de s'y produire. C'est en restant unis, tous ensemble, en formant une équipe qu'on y arrivera. On aura des moments forts et des moments faibles mais le plus important sera de rester ensemble."

"Bodart sera titulaire, mon choix pour le capitaine est fait"

Alors que nous vous l'annoncions en fin de matinée, Ronny Deila l'a confirmé, Arnaud Bodart commencera la saison en tant que titulaire. "Arnaud a réalisé une belle préparation et a rassuré, notamment lors du dernier match. C'est un poste pour lequel je ne me fais aucun souci car nous avons deux excellents gardiens entre lesquels la compétition est bonne et saine." Quant à son capitaine, Deila a également fait un choix. "Je le dirai demain à mes joueurs mais ce ne sera pas une grande surprise."

"Aron est déterminé à réussir ici"

Un autre joueur sur lequel le T1 norvégien compte cette saison, c'est son compatriote, Aron Dönnum. "Il est prêt même s'il est revenu plus tard car le championnat norvégien s'est prolongé plus tard. Il n'a donc aucun souci de rythme. Face à Mönchengladbach, il a montré de belles choses. Je sens un joueur heureux d'être là et déterminé à réussir; Je le connais parfaitement bien, en tant qu'homme et en tant que joueur. Je sais comment l'utiliser." Un discours qui prévaut aussi dans le cas de Selim Amallah. "On est heureux de ses performances et il se sent bien. Je demande beaucoup de sacrifices à mes joueurs pour l'équipe et il les consent."

"On travaille sur plusieurs dossiers"

Enfin, le point le plus important aux yeux des supporters, Ronny Deila a évoqué le mercato des Rouches. "Aurais-je un renfort d'ici le match? C'est une question qui reviendra souvent d'ici le 6 septembre il me semble (rires). Plus sérieusement, on travaille sur plusieurs dossiers mais comme toujours, c'est souvent une question d'argent mais aussi de moment. Pour l'instant, on avance jour après jour."