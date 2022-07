Vaillante (Fireheart) [CRITIQUE] - Pompier: non masculin

Petite, Georgia rêvait de devenir pompier, comme papa. Sauf qu’en 1932, les femmes ne pouvaient pas embrasser cette vocation. 10 ans plus tard, les choses n’ont pas changé, mais Georgia se déguise en homme pour intégrer les nouvelles recrues…

Ce qu’on en pense

Il n’existe pas de masculin à "pompier": dur à digérer pour Georgia. Et le prétexte à un film venu enfoncer des portes ouvertes en matière de genre. Du cousu main pour les créateurs de Ballerina , qui assument le job avec mal de bonnes idées… et même si on voit déjà trop de pompiers, en ce moment, aux quatre coins d’une Europe qui brûle.

Film d’animation de Laurent Zeitoun & Theodore Ty (1h32).