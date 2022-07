Planification de l’offre médicale: on avance

Sans surprise, les députés N-VA et Vlaams Belang se sont opposés au projet de loi concernant la maîtrise de l’offre médicale. Pour rappel, un accord pour une meilleure planification et répartition des médecins et dentistes sur tout le territoire a été conclu entre le ministre de la Santé et la Fédération Wallonie-Bruxelles. Avec à la clé, une augmentation des quotas Inami, l’instauration d’un concours à l’entrée des études pour les francophones, l’excédent des quotas Inami francophones ramené à zéro… Des mesures qui ont fait grincer des dents de part et d’autre de la frontière linguistique.