La future réforme fiscale va toucher tout le monde

1. familles La distinction fiscale entre isolés, cohabitants et personnes mariées va disparaître progressivement. La "déduction fiscale" des enfants sera la même pour chaque enfant, avec cependant une attention pour les enfants vulnérables et une majoration pour les parents isolés. La déductibilité fiscale des frais de garde augmente. Et la déduction fiscale de la pension alimentaire disparaît. Les avantages fiscaux pour un enfant pourront être répartis entre les deux parents

2. Consommation TVA à 0% pour les fruits, légumes, médicaments, produits de protection intimes et couches et transports publics.Les taux de TVA réduits passent tous à 9%. La réduction du taux de TVA sur l’électricité devient permanente, donc à 9%. Les accises sur l’énergie vont être réformées: lorsque les prix du marché flambent, les accises pourront être temporairement réduites.La TVAréduite pour la rénovation est maintenue. Les vélos sont favorisés: exonération de l’indemnité vélo et TVA réduite pour les vélos partagés.

3. Patrimoine Il y aura une quotité exemptée d’impôt de 6000 € pour les revenus du patrimoine: revenus de l’épargne, placement, immobilier. Le précompte mobilier sur les intérêts, et dividendes descend de 30% à 25%. Les plus-values sur les produits financiers sont imposées à 15%, en prenant en compte les moins-values. La taxe annuelle sur les comptes titres et la taxe sur les opérations en bourses est supprimée. Les personnes qui possèdent plusieurs logements auront une taxe sur les revenus locatifs de 25%.Mais la quotité exemptée d’impôts est valable aussi pour ces revenus (non cumulables).Il existe une autre déduction (forfaitaire) possible: les frais de rénovation des logements, à hauteur de 30% des revenus locatifs. Et si vous vendez un logement qui n’est pas votre habitation, il y a une taxe sur les plus-values de 15%. Qu’en dit le syndicat des propriétaires? " Nous n’avons pas de tabou, mais nous rappelons qu’il y a des taxes au niveau du fédéral, des régions, provinces et communes. C’est un peu facile de prendre des décisions au niveau fédéral, mais il faut remettre toute la fiscalité à plat. "

4. entreprise La réforme réduit l’impôt des sociétés pour les PME (de 20 à 15%). Les avantages accordés aux employés (logement, chauffage, personnel de maison etc.) seront imposés. Les rémunérations doivent être payées en euros: exit écochèques, chèques sports, plans cafétéria etc. Seuls les chèques repas subsisteront. Il y aura un contrôle sur les frais, et les régimes de droits d’auteur.

5. Impôts La quotité exemptée d’impôts – la partie du revenu qui n’est pas imposée passe de 9270 € à 13390 €.On ajoute une tranche d’imposition à 50% au-delà de 84740 €, en réduisant le pourcentage de taxation des tranches 2 à 4, soit un renfort de la progressivité de l’impôt.