La Chine de Xi Jiping attend-elle son heure?

Dans ce contexte de tensions géopolitiques croissantes, le monde menace de se diviser à nouveau en deux blocs, avec d’un côté l’Europe et les États-Unis, et de l’autre, la Chine et la Russie, dans une sorte de "guerre froide" moderne et réactualisée, et où "l’Empire du Milieu" jouerait, quoi qu’on en dise, un rôle capital.

Ainsi, les "nouvelles routes de la soie" – qui font référence à l’ancien réseau de voies commerciales reliant l’Empire du Milieu, le Moyen-Orient et l’Europe pendant des siècles et jusqu’au XVe siècle – voulues par le président chinois, le placide Xi Jinping, sont-elles en passe de rebattre les cartes des relations internationales?

Poudrières

Consacrant la fulgurante et incontestable ascension économique et géopolitique de Pékin, ce projet pour le moins colossal représente un danger très concret pour les États-Unis, dont l’hégémonie économique et diplomatique héritée de la fin de la guerre froide tend désormais à vaciller. Cette lutte d’influence, exacerbée par l’actualité ukrainienne, pourrait-elle, dès lors, déboucher sur un affrontement militaire?

De Taïwan au détroit de Malacca en passant par l’Afghanistan, Poker chinois – La nouvelle route de la soie, le documentaire diffusé ce soir par Arte, examine ainsi les zones de tension du continent asiatique, susceptibles de mettre le feu aux poudres.

Une analyse géopolitique menée avec le concours de nombreux experts: il y a là Mareike Ohlberg, sinologue allemande, Huang Renwei, professeur de chinois par ailleurs directeur du Fudan Institute of Belt and Road & Global Governance, Sayed Jalal Shajjan, un journaliste afghan indépendant, ou encore James Rickards, un avocat américain spécialiste des marchés financiers.

Ensemble, ils interrogent les motivations chinoises derrière la création de ces "nouvelles routes de la soie", et débattent des risques potentiels d’une nouvelle guerre.

