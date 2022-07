Faut-il craindre des feux de forêt en Belgique?

Le code orange signifie également que si un incendie se déclare, les pompiers intensifieront leurs efforts d’intervention en mobilisant plus de main-d’œuvre et en déployant davantage d’équipements, précise l’agence.

Et chez nous? La cellule sécheresse se réunira mardi à 13h30. " Mais on n’est pas dans la même situation, explique Nicolas Yernaux, porte-parole du service public de Wallonie. La Flandre est plus vulnérable aux sécheresses que nous, par la topographie de son territoire, et son réseau hydrographique ." La cellule sécheresse est coordonnée par le centre de crise régional, et rassemble les gestionnaires des cours d’eaux du SPW, les gestionnaires des barrages, tous les distributeurs d’eau (SWDE, Vivaqua, et petits distributeurs communaux), et DNF.

La Wallonie n’est pas le Sud de la France

L’incendie d’Herbeumont a démarré dans les zones de coupe à blanc. ©-EDA

" Nous avons des interventions fréquentes, et le risque d’incendie en forêt existe ", reconnaît Stéphane Thiry, commandant des pompiers de la zone Luxembourg.C’était d’ailleurs le cas à Herbeumont , dimanche soir, où des pompiers de cinq casernes différentes ont dû intervenir en forêt.

" Mais la situation est différente du sud de l’Europe.Chez nous, les forêts sont plus maillées qu’en France.Là, ce sont des domaines en continu, sur des dizaines de kilomètres.Chez nous, c’est quadrillé par des routes, des coupe-feux …"

L’autre différence, en Wallonie, c’est la végétation qui est plus variée, le plus souvent un mélange de résineux et de feuillus, comme l’explique le commandant Thiry.

Interventions plus compliquées

Un incendie en forêt se détecte parfois plus tard qu’en zone urbaine. " Plus la surface de forêt est massive, plus l’alerte peut être retardée. L’intervention également à la fois par la difficulté d’accès, mais aussi parce que le promeneur qui appelle les pompiers et donne sa situation n’est pas forcément le plus près d’un terrain carrossable.Ensuite, il y a un problème de relief: c’est parfois très escarpé, avec des rochers, surtout du côté de La Roche, Houffalize… "

Les équipes de pompiers sont sur le qui-vive en province du Luxembourg.Les interventions en forêt sont délicates.

Et pour l’eau?" Soit on réalise un pompage en milieu naturel, dans les ruisseaux, les étangs, soit on fonctionne avec un système de noria. On utilise plusieurs citernes, qui vont se remplir à un point d’eau, et viennent tour à tour déverser l’eau sur l’incendie ."

Une situation de vigilance accrue

Même s’il n’y a pas d’alerte orange chez nous, les pompiers de la province de Luxembourg sont particulièrement attentifs pour ce moment." Actuellement, la végétation a séché sur pied.Il y a un autre moment délicat au printemps. En avril-mai, quand il fait beau, il reste des herbes sèches de la saison précédente, et la nature n’a pas encore verdi.Ces herbes sèches brûlent très vite ."

Pour faire face au risque lors des deux jours de canicule, le commandant Thiry a renforcé les effectifs. " Nous travaillons avec une base de pompiers professionnels, mais la disponibilité des volontaires n’est pas toujours évidente: en journée, ils travaillent.Nous avons un système de codes vert ou rouge, en fonction de leur disponibilité et de leur expérience (certains sont chauffeurs, plongeurs, etc.) "

Les pompiers disposent de drones, pour donner une vue aérienne, mais sans système "canadair", pour éteindre les incendies de forêt. " On peut faire appel aux hélicoptères de la police fédérale, qui sont équipés de ballons d’eau.Cela nous arrive deux à trois fois par saison, quand les incendies se déroulent en zone rocheuse. "

Le risque numéro 1, en Wallonie, ce n’est pas un méga incendie à la Française, car notre situation est différente." C’est une multitude d’interventions.On peut avoir 6, 7, 8 feux extérieurs en même temps, et alors, on n’a plus les moyens de faire face.Il faut être prudent, éviter les feux de camp, les barbecues, les cigarettes jetées dans la nature…et les appels intempestifs. Il est important de ne téléphoner aux pompiers que si c’est réellement nécessaire ."

DANSLESCHAMPS

Une étincelle peut mettre feu à un champ de froment

Six pompiers et un camion-citerne avec deux autres soldats du feu — tous issus de la zone de secours de Wallonie picarde — sont intervenus au Ronceval. ©-EDA

Le risque d’incendie dans les champs est réel, et les agriculteurs sont particulièrement vigilants.

" Avec le niveau de sécheresse actuel, les températures annoncées pour ces lundi et mardi, une moissonneuse-batteuse qui heurte une pierre peut provoquer une étincelle…Et ça peut provoquer un début d’incendie dans un champ de froment où la paille est très sèche ", explique José Renard, secrétaire général de la fédération des agriculteurs wallons. C’est ce cas de figure qui s’est présenté ce lundi 18 juillet à Ronceval .

Il y a aussi de temps en temps des machines qui prennent feu." Il y a une quinzaine de jours, un de nos membres a eu un début d’incendie dans son tracteur à la suite d’une fuite d’huile. Heureusement, ça s’est passé sur la route, et il a pu réagir assez vite.Mai quand ça se passe au milieu d’un champ, qu’on a des pièces qui s’échauffent, cela peut être le point de départ d’un incendie. Quand on est dans un champ de céréales, en train de récolter, c’est difficile de contenir le feu ."

La fédération fait appel à la vigilance de ses membres, leur recommandant à avoir du matériel en ordre, à éviter ce qui peut être source d’incendie. Notamment en évitant tous les traitements au chalumeau pour désherber ou défaner les pommes de terre – enlever les tiges avant la récolte, quinze jours plus tard. Une question de bon sens, mais une piqûre de rappel ne fait jamais tort.