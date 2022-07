Adil El Arbi, réalisateur de «Miss Marvel»: «Kamala Kahn, c’est un peu nous»

Sept ans plus tard, ce n’est plus depuis Bruxelles, mais bien les États-Unis, que Billal Fallah et Adil El Arbi répondent à nos questions: les deux réalisateurs ont touché à leur rêve américain voici quelque temps déjà quand ils ont été choisis pour mettre en scène le troisième volet de Bad Boys , avec Willi Smith dans le rôle principal. Les voici qui franchissent un autre cap, aujourd’hui, avec Miss Marvel , une série Disney + disponible en Belgique depuis début juin et qui consacre leur grande entrée au sein de la prestigieuse écurie Marvel.

" C’était vraiment une grosse machine , confie Adil El Arbi, le double de Bad Boys, même en termes d’équipes et de plateau. " Et un rêve? " Forcément , poursuit-il. Billal et moi avons regardé les Marvel, et grandi avec les Iron Man ou les Avengers. Pouvoir mettre les mains dedans, c’est donc un immense bonheur, surtout avec le premier personnage d’origine musulmane de la famille Marvel. "

Car c’est bien là que se trouve la particularité de Miss Marvel, alias Kamala Khan: créé en 2013 dans une aventure de Captain Marvel , avant de se voir offrir un premier comic book en solo dès 2014, ce personnage est de confession musulmane, ce que les six épisodes de la série, ne cachent jamais, que du contraire: " Pour Billal et moi , reprend AdilEl Arbi, c’est encore plus fort parce que dès le départ, nous nous sommes reconnus en elle: c’est une jeune fille de 15, 16 ans, d’origine pakistanaise, en pleine crise identitaire, et qui doit composer, aussi, avec le poids des traditions. Ça nous faisait penser à nous, quand nous avions le même âge, et que nous nous sentions coincés entre les cultures belge, flamande, marocaine et musulmane. Kamala, elle, rend ça universel. Parce que c’est aussi et d’abord une ado qui, malgré ces étiquettes, a envie d’être cool et ne sait pas bien comment s’y prendre. "

Quand tu es Belge d’origine marocaine, c’est quoi être normal? Être blond et s’appeler Peter ou Jan? Je ne crois pas

Le message, venu jeter des ponts entre les communautés, est assez évident. Et la série pas si innocente, donc, quant aux thèmes qu’elle charrie. À un ami, lui aussi d’origine étrangère, qui lui dit avoir échoué à " s’intégrer" et désespère de pouvoir être un jour "normal ", Kamala répond simplement: " Mais on ne sera jamais normaux: on doit juste faire avec ce qu’on est ."

Là aussi, le propos résonne avec force chez notre duo de réalisateurs, quand bien même Adil El Arbi et Billal Fallah ont désormais 36 et 34 ans. " À son âge, on se demandait aussi ce que ça voulait dire, d’être ‘‘normal’’ , se souvient le premier. Quand tu es Belge d’origine marocaine, c’est quoi? Être blond et s’appeler Jan Ou Peter? Peut-être, mais je ne crois pas car il doit bien y avoir des Jan et des Peter qui ne sont pas ‘‘normaux’’, eux non plus. Non, finalement, être normal, c’est accepter sa différence, ce qui fait notre identité, plutôt que de se forcer, artificiellement, à endosser une identité qui ne nous correspond pas. "

Sortir du cliché terroriste

Au-delà des super-pouvoirs de sa jeune héroïne, Miss Marvel donne donc à voir autrement la communauté musulmane. Et ça aussi, c’est nouveau: " Ça ne change rien à la réalité de Daesh, et des jeunes embrigadés en Syrie, dont nous parlons par ailleurs dans Rebel, le dernier film que nous avons tourné en Belgique. Mais c’est bien de raconter, aussi, des histoires plus positives, venues casser ces clichés qui veulent qu’un musulman est forcément un terroriste en puissance. "

La preuve: Adil El Arbi est, lui, réalisateur. Et entend poursuivre son rêve avec son pote Billal, de l’autre côté de l’Atlantique, et même si une saison 2 de Miss Marvel n’est pas (encore) à l’ordre du jour: " On va continuer de tourner des films en Belgique, car leur budget, plus petit, nous offre davantage de liberté artistique. Mais c’est sûr que s’il y avait, un jour, un film sur Miss Marvel, on serait preneurs (il rit)!"

«Miss Marvel», 1 saison (6 épisodes), Disney +.