Vaccins anticovid : le fédéral attaqué devant le Conseil d'État

Medista dénonce, sans détailler, "les pratiques peu reluisantes du SPF Santé publique" , accusé d’avoir été "tout sauf neutre" dans l’attribution du marché à deux concurrents : Movianto, filiale du géant pharma Walden, et l’entreprise logistique belge Raes.

"Pourtant, Medista avait remporté auparavant deux marchés publics pour remplir exactement les mêmes missions. Un contrat courait même jusqu’en 2025, mais a été subitement résilié" , souligne l’entreprise. "Il y a des éléments évidents qui montrent que tout ne s’est pas déroulé dans les règles. Au moins un concurrent a bénéficié en amont d’informations cruciales dont nous n’avons pas pu disposer" , estime Sarah Taybi, à la tête de Medista, avertissant au passage que "l’entreprise qui va maintenant se charger du stockage et de la distribution des vaccins ne dispose même pas d’une autorisation pour l’entreposage et le transport de vaccins à -80°C. Or, cette licence de distribution, est pourtant nécessaire pour les vaccins Pfizer" , prévient-elle. Ni le SPF Santé publique ni l’agence du médicament (AFMPS) n’ont pour l’instant réagi à ces déclarations.