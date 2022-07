L’Europe suffoque, le risque «extrême» d’incendie s’étend presque partout

Si, en Grèce et au Portugal, on commence (à peine) à voir la situation sous contrôle, la bonne nouvelle est très relative. Chez le voisin espagnol, une vingtaine d’incendies font rage, conduisant à des suspensions de trafic ferroviaire, en particulier entre Madrid la région de Galice.Selon la RTVE, la radio-télévision publique espagnole, 25000 hectares ont brûlé ces derniers jours, ce qui porte à70 000 hectares partis en fumée depuis le début de l’année.

L’Espagne en risque critique

Selon les données de l’EFFIS (European Forest Fire Information System, lire ci-dessous), la majeure partie du continent européen connaît actuellement un risque "élevé" d’incendie, voire de "critique" .

L’Espagne est le pays qui connaît la situation la plus inquiétante : hormis l’extrême nord-est et une petite partie de l’est, le pays connaît des températures comprises entre 30 et 40 degrés. Du fait notamment des vagues de chaleur précédentes, la presque totalité de l’Espagne est confrontée à un risque extrême d’incendie selon l’EFFIS, voire en risque critique ("very extreme danger"), y compris dans ou à proximité des parcs naturels.

Plus au nord, chez le voisin français, le risque extrême d’incendie est réel dans le sud-ouest et le sud-est de l’Hexagone, en passant par l’Occitanie (Toulouse), où les températures pouvaient atteindre 40 degrés à certains endroits. La vigilance est de mise sur presque tout l’ouest du pays, des Côtes d’Armor au Gers, en passant par la Charente et la Dordogne. Même à quelques kilomètres à l’est de Paris, et en remontant vers le nord-est, des langues entières du territoire français sont considérées à risque extrêmement élevé. Il est attendu que la vague de chaleur se déplace vers l’est du pays.

Ailleurs en Europe

En Italie aussi, une bonne partie du territoire connait risque extrême d’incendie ; c’est le cas de Florence et l’est de cette région, le centre du pays (Perugia), Rome plus au sud, et surtout certains territoires autour de Foggia, Mahera et Lecce, où des dizaines d’incendies sont répertoriés par l’EFFIS.

La presque totalité de la Sicile est également placée en risque extrême d’incendie - une quinzaine d’incendies sont par ailleurs répertoriés.

De l’autre côté de l’Adriatique, l’air n’est pas moins étouffant : l’est de l’Albanie (Durrës) étant en situation d’extrême risque d’incendies - là aussi, une dizaine ont déjà été répertoriés par l’EFFIS.

Enfin, du côté du Royaume-Uni, le risque d’incendie est "élevé" à l’est et au sud-est du pays, en particulier à l’extrême sud-est (de Cambridge à Canterbury), soit toute une zone en "très grand danger d’incendie" . Au cœur de cette zone où se trouve Londres et sa périphérie, ainsi qu’au nord, à l’est de Cambridge, le risque d’incendie est considéré comme "extrême" .