Fred Kerley, des ténèbres à la lumière

Le sacre de Fred Kerley, vice-champion olympique et champion des États-Unis en titre, n’a pas suscité l’étonnement: le sprinter de 27 ans, anciennement médaillé mondial sur 400 m et désormais très polyvalent, avait signé un chrono de 9.79 dès les séries avant de remporter sa demi-finale devant le champion sortant Christian Coleman. Ce dernier ne terminera qu’à la sixième place (10.01) en finale.

"C’est extraordinaire de se mêler à des légendes. Ils l’ont fait en 1991, on l’a fait en 2022. Et c’est extraordinaire de le faire sur le sol américain, avec le public derrière nous. On a fait le travail! J’avais perdu la finale olympique pour quatre centièmes, j’avais bien retenu la leçon et j’ai cette fois cassé au bon moment sur la ligne", commente le ténébreux Fred Kerley.

Un homme dont l’histoire personnelle est teintée de noirceur comme il l’a raconté à l’issue de la course.

Son père en prison et sa mère ayant "commis des erreurs", le petit Fred, qui a grandi à San Antonio, a été placé dès l’âge de deux ans chez sa tante Virgina, surnommée "Meme", quatre lettres tatouées sur son bras en signe d’attachement. "Elle a sacrifié sa vie pour moi, mes frères, mes sœurs et mes cousins. On était 13 dans une chambre à coucher. Mes parents? Je leur parle toujours. Ils n’étaient pas là ce samedi mais je peux vous garantir qu’ils ont regardé."

Après avoir tâté du football américain et du basket, il s’orientera vers l’athlétisme au Texas, décrochant ses premières médailles mondiales en 2017. "L’avenir s’annonce radieux pour moi", estime celui que l’on reverra sur 200 m