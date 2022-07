Des hommes face à la mer

L’histoire de ces hommes se déroule au large du Chili. Où, une fois de plus, ils s’apprêtent à embarquer pour une pêche de plus: " On va larguer les amarres, la mer est calme pour le moment. On va rejoindre les amis, on va faire ce foutu boulot ", lâche laconiquement Guillermo, en pleine conversation téléphonique avec sa bien-aimée. En arrière-plan puis sur le bateau, les images sont magnifiques, mais aussi inquiétantes: le danger est omniprésent, aujourd’hui comme hier, lorsque le propre père de Milton accomplissait, déjà, les mêmes gestes que lui.

Car la pêche, relate cet homme jeune, qu’on dirait à peine sorti de l’adolescence, est souvent une affaire de famille, et d’héritage: " Mes enfants savent que la pêche est dangereuse. Être papa et être pêcheur, c’est compliqué, mon père m’avait dit qu’en devenant pêcheur j’allais rater beaucoup de choses avec mes enfants ."

Il est pourtant prêt à tout céder à sa vocation, à commencer par sa vie. Ces hommes n’ont pourtant rien de têtes brûlées. lls ont juste une perception plus claire de la fragilité de l’existence. Et, quelque part, de son insignifiance face au spectacle quotidien qui leur est proposé: " On navigue avec le danger imminent , raconte l’un d’eux. Personne ne peut contrôler cela, c’est la nature ."

Primé deux fois lors du dernier Brussels International Film Festival (BRIFF), avec le Grand Prix en compétition nationale et le Prix du montage pour Yannick Leroy, le film de Benjamin Colaux, entièrement tourné en noir et blanc au large des côtes chiliennes, donne à voir ce quotidien, mais aussi les difficiles relations des marins avec leurs familles: le bonheur des retrouvailles, les larmes des au revoir, voire des adieux. Un condensé d’humanité. Dure et belle à la fois.

