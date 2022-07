Réforme des pensions: les travaux du gouvernement ont repris en comité restreint

Cela fait plusieurs semaines que le gouvernement tente de s’accorder sur ce dossier, l’un des plus importants de la législature. Plusieurs sujets sont sur la table: accès à la pension minimum, pension à temps partiel, bonus pension, pension à temps partiel, réduction des inégalités entre homme et femme. Des points se sont ajoutés, dont l’accès à une retraite anticipée après 42 ans de carrière et, à la demande de certains partis, le régime particulier de retraite du personnel roulant de la SNCB et des militaires.

Le Premier ministre a indiqué à plusieurs reprises qu’il espérait obtenir un accord sur le sujet d’ici le 21 juillet.