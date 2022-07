Brieuc Van Damme, vous succédez à Luc Tayart en tant qu’administrateur délégué de la Fondation Roi Baudouin. Au fond, en quoi consiste votre job?

J’aime comparer la Fondation Roi Baudouin au Starship Enterprise , le vaisseau spatial de Star Trek , qui allait à la recherche de peuples oubliés et de causes perdues dans la galaxie.Je pense que c’est le rôle que la Fondation devrait jouer dans le futur.Ou du moins, il serait intéressant d’accentuer cet aspect.

Dans Star Trek , ce vaisseau est aux commandes du capitaine Kirk, qui ouvrait chaque épisode avec cette phrase: "To boldly go where no man has gone before" (NDLR: aller, avec audace, là où personne n’est allé auparavant).C’est un peu de cette façon que j’envisage ma fonction. Mon rôle, en tant qu’administrateur, est de faire en sorte que tous ces gens hyper compétents et motivés par l’idée de servir l’intérêt général, au sein de la Fondation, prennent des risques.L’idée étant d’aller là où notre valeur ajoutée est la plus importante.

Vous êtes en place depuis le 1ermai.Quelles sont vos priorités pour les années à venir?

En 2026, nous fêterons les 50 ans de la Fondation.D’ici là, je souhaite renforcer la structure afin que nous soyons encore plus efficaces et percutants.Cela passe par des changements en termes de numérisation, de ressources humaines, etc.L’objectif est de renforcer la base pour avoir encore plus d’impact sur la société.

Accompagner la croissance de la Fondation sera également un défi de taille.

Pour l’instant, nous avons 1200 fonds actifs.Certaines personnes ont déjà indiqué vouloir ouvrir un fonds au moment de leur décès.On parle de 1200 fonds supplémentaires.Nous allons donc probablement doubler en taille, vers 2030-2035.Cela demande donc des aménagements en termes d’organisation interne.

De l’enseignement à la lutte contre la pauvreté, en passant par le climat: les projets soutenus par la Fondation sont multiples.Quelles orientations vous tiennent particulièrement à cœur?

Nous vivons des temps volatils, incertains.Dans ce contexte, beaucoup de personnes vont décrocher.La pauvreté, l’accès aux services de base, l’énergie sont des sujets de préoccupation importants.Il faut être là pour ces personnes qui ont le sentiment d’être oubliées et qui ne parviennent plus à suivre.Je pense qu’il faut aller sur le terrain, montrer à ces gens que nous sommes là.Et ainsi changer l’image de la Fondation Roi Baudouin, qui peut paraître un peu élitiste.J’espère pouvoir faire la différence à ce niveau-là.

Avez-vous réellement une influence sur les projets soutenus par les donateurs et philanthropes?

Concrètement, la Fondation dispose d’un budget de 160millions d’euros par an. Les 4/5e de cette somme proviennent de toutes sortes de fonds.La Fondation a un droit de veto si les projets ne rentrent pas dans le cadre.Mais en soi, tout cela est porté par les donateurs et philanthropes.Par contre, il reste un cinquième de ces 160 millions.Et c’est avec cet argent, cette enveloppe propre à la Fondation, que nous pouvons essayer d’aller là où personne ne va vraiment, ou renforcer des initiatives existantes.

Soutenir ces personnes qui se sentent oubliées, cela peut donc s’envisager grâce à cette part dédiée aux projets propres de la Fondation?

Oui.Cela dit, on peut aussi essayer de convaincre les philanthropes.Ils sont libres de faire ce qu’ils veulent de leur argent, bien sûr.Mais nous pouvons tout de même les orienter dans leur choix.

Avez-vous un exemple concret de projet soutenu par la Fondation, sur son enveloppe propre?

Je pense au projet "Boost", qui permet de donner des outils à de jeunes issus de milieux défavorisés, et qui présentent un énorme potentiel, notamment pour envisager des études supérieures.Certains fonds vont déjà financer ce projet, mais nous y ajouterons nos propres moyens pour vraiment avoir cet effet levier.

La fonction d’administrateur n’est pas limitée dans le temps.Où vous voyez-vous dans dix ans?

Mon prédécesseur est resté 27 ans.Personnellement, je me suis engagé pour une période de 12 ans.D’ici là, j’aurai 50 ans, un âge symbolique. Je pense que 12 ans, c’est une période suffisamment longue pour changer les choses.Et en même temps, je ne ferai pas encore partie des meubles.Et puis, j’ai promis à ma femme de retourner en Norvège à 50 ans.J’ai donc une promesse à tenir!