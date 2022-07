Feux de forêt en Gironde: plus de 9 000 hectares brûlés

Le combat des pompiers se poursuivait samedi matin en Gironde (sud-ouest de la France) pour fixer les deux importants incendies de forêts qui ont ravagé depuis mardi plus de 9.000 hectares à La Teste-de-Buch et à Landiras, a-t-on appris auprès de la préfecture et des pompiers.