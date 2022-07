Seulement 333 lauréats sur les 5486étudiants inscrits à l’examen d’entrée

Celle-ci évaluait huit matières réparties en deux catégories: quatre de nature scientifique (chimie, biologie, physique, mathématiques) et quatre autres relatives à la communication et à l’analyse critique de l’information.

Pour réussir l’examen, il fallait obtenir une moyenne d’au moins 10/20 pour chacune des deux parties ainsi qu’un minimum de 8/20 pour chacune des huit matières.

19% ont réussi l’épreuve de physique

" On constate que la partie scientifique demeure en moyenne moins bien réussie que la partie relative à la communication et à l’analyse critique de l’information. En témoigne le taux de réussite particulièrement faible en physique, puisque seuls 19% des candidates et candidats ayant présenté l’examen ont obtenu au moins 8/20 dans cette matière ", commente Laurent Despy, administrateur de l’Ares. À titre de comparaison, la partie "communication" a été réussie par 96% des candidats.

L’analyse des résultats indique en outre une différence de taux de réussite entre les femmes et les hommes plus marquée encore que les années précédentes (respectivement 5,34% et 13,38%). " Les candidats réussissent presque trois fois mieux que les candidates, une proportion jamais atteinte lors des précédentes éditions " ajoute Laurent Despy.

Comme de coutume, une seconde épreuve est prévue le samedi 27 août prochain, selon les mêmes modalités que le 5 juillet. Les inscriptions pour cette seconde épreuve s’ouvrent ce vendredi et seront clôturées le 5 août.

Ce sera la dernière édition de l’examen d’entrée aux études de médecine et de dentisterie, après cinq années de service. L’an prochain, la sélection prendra la forme d’un concours. La réussite de l’épreuve ne suffira donc plus, il faudra se classer en ordre utile pour être autorisé à s’inscrire dans l’université de son choix.