Portrait : Hadja Lahbib à l’épreuve des Affaires Étrangères

«Boomerang»

En attendant, ce brutal changement de plan de carrière a cueilli l’ancienne journaliste à froid: "Il y a des coups de fil qui vous font basculer dans une autre dimension. En général ils arrivent la nuit, et celui-là, c’est une première pour moi, il s’est donné en plein jour" , a-t-elle confié lors d’une conférence de presse donnée au siège du MR ce vendredi matin, moins de 24 heures après l’annonce de la démission de Sophie Wilmès. Relatant sa discussion "à bâtons rompus" avec Georges-Louis Bouchez, Hadja Lahbib a résumé les thèmes qui ont dominé celle-ci : "crise démocratique, de participation, nouvelles formes de démocratie, et puis la proposition est tombée, comme un boomerang. J’étais un peu sous le choc" , a-t-elle admis.

Un (presque) nouveau monde

Trois après la présentation de son dernier journal télévisé, l’ex-journaliste déboule donc dans un (presque) nouveau monde, dont elle mesure indéniablement les bouleversements en cours : "Personne ne peut dire quand cela va s’arrêter, et où" , a-t-elle fait remarquer à propos de la guerre en Ukraine. "Si les conditions de sécurité le permettent" , l’un de ses premiers déplacements, si ce n’est le premier, devrait d’ailleurs l’amener à Kiev, où l’ambassade de Belgique vient tout juste de rouvrir. Pas de quoi faire frémir l’ancienne reporter rompue aux terrains difficiles, elle qui a couvert la seconde intifada en Palestine ou l’Afghanistan à plusieurs reprises au cours des années 2000. Elle n’a pas manqué de rappeler cette expérience au plus proche de la réalité, ce qui lui sera certainement très utile pour se couler dans le moule de la fonction : en néerlandais, Hadja Lahbib a égrené ses expériences sur le terrain, que ce soit au Moyen-Orient, au Pakistan, en Afghanistan, en Inde, etc.

Hors zone de confort

Inlassablement, la nouvelle ministre a répété qu’elle n’était pas du genre à rester dans sa "zone de confort" , une maxime qu’elle a souvent mis en application tout au long de sa vie. Née à Boussu (Hainaut) dans une famille d’origine algérienne, Hadja Lahbib a gravi tous les échelons journalistiques pour se hisser à la présentation du journal télévisé. Une fonction prestigieuse qu’elle a pourtant fini par quitter pour présenter l’émission de documentaires "Regard sur" , en parallèle de la conception et la présentation de "Tout le Baz’art" et du "Doc de Tout le Baz’art" , deux émissions culturelles bimensuelles sur Arte Belgique et la RTBF où elle officiait depuis 2014.

Avant de prendre les rênes de Bruxelles2030, Hadja Lahbib a parachevé sa mue hors des sentiers battus du journalisme, se formant en "digital leadership" à Solvay et en management au sein même de la RTBF en 2019. Bref, ce parcours "méritocratique" semble bien être un "rêve belge" devenu réalité, pour reprendre les mots du président du MR au micro de LN24. Mais était-ce bien le rêve d’Hadja Lahbib, "une femme, une citoyenne, sans bagage politique, ni de gauche ni de droite, mais fondamentalement libre et fondamentalement concernée par l’état de la planète" , selon ses propres termes ?

Visiblement, oui, et cela passe aussi par un rapprochement avec les idées libérales (lire ci-contre).L’ancienne journaliste a toutefois habilement éludé la question de savoir si elle prenait sa carte au MR. "Je suis totalement alignée avec ce que je suis" : "Je pourrais rester moi-même, capitaine de mon âme" , a-t-elle insisté, en référence au fameux poème de William Ernest Henley, souvent cité par un certain Nelson Mandela.

La bénédiction de Wilmès

Proche de Sophie Wilmès, Hadja Lahbib a semble-t-il pu compter sur le soutien de l’ex-Première ministre, à qui elle succède aux Affaires Étrangères. « Mes conversations avec elle m’ont aidée à prendre ma décisionet je veux la remercier » , a-t-elle lancé en fin de conférence de presse, avant de lui rendre un hommage vibrant. « Elle a été une Première ministre exceptionnelle à un moment donné où on en avait vraiment besoin pendant cette terrible pandémie. Et elle a marqué de son humanisme aussi le ministère des Affaires Étrangères lorsqu’il a fallu évacuer il y a presqu’un an les Belges et leurs ayants droit d’Afghanistan, lors du retour à Kaboul des talibans. Il y a dans le hasard de la vie qui nous secoue différemment toutes les deux un lien de sororité qui nous réconforte. Je le sais pour en avoir parlé avec elle. Je pense à toi, Sophie, à toi, à ta famille, à ton mari, aux choix que tu as fait. Tu reviendras plus forte encore. »