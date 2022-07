Parité euro-dollar: vers de nouvelles hausses de prix?

Cette dépréciation de l’euro s’explique, sans grande surprise, par le contexte actuel. "Parmi les facteurs négatifs pour l’euro, il y a évidemment la guerre en Ukraine qui touche particulièrement l’économie européenne.Le risque de récession est important et pourrait s’aggraver si la Russie décidait de stopper ses livraisons de gaz vers l’Europe" , détaille Bernard Keppenne, chief economist chez CBC Banque & Assurance.

En parallèle, la Banque centrale américaine a fortement relevé ses taux d’intérêt.Or, le différentiel de taux joue en faveur du dollar. La monnaie américaine a donc actuellement tendance à s’apprécier, là où l’euro s’affaiblit. "La Banque centrale européenne va devoir relever ses taux également, mais elle ne pourra pas le faire avec la même ampleur que la Banque centrale américaine."

Le portefeuille du citoyen impacté

Cette parité de l’euro vis-à-vis du dollar aura-t-elle une incidence sur le citoyen?Malheureusement, oui. Tout se joue ici sur le plan des importations. En clair, avec la dépréciation de la monnaie européenne, il faut davantage d’euros pour acheter les produits importés et libellés en dollars. Ceux-ci seront donc, logiquement, plus coûteux.

C’est d’autant plus problématique que près de la moitié des produits importés dans la zone euro sont facturés en dollars.On pense bien évidemment au baril de pétrole, mais aussi à toute une série de matières premières. "Par ailleurs, les produits qui viennent d’Asie sont également facturés en dollars." Leurs tarifs devraient donc également augmenter.On parle ici de biens courants, à l’instar de produits électroménagers par exemple.Dans ce cas-ci, la hausse des prix concernera directement le consommateur.

Puisque l’énergie est largement importée, le citoyen sera-t-il également confronté à des factures de plus en plus salées? "Cela dépendra de deux facteurs: l’évolution de la parité euro contre dollar, et l’évolution des prix sur les marchés , avance Bernard Keppenne. Aujourd’hui, le prix du baril de pétrole est en baisse." Cela signifie que la parité de l’euro par rapport au dollar est compensée par cette baisse du prix du baril. L’effet sur la facture des Européens est donc nul, et c’est tant mieux. "Par contre, ce n’est pas le cas du gaz... Il y aura donc certainement un impact."

Nouvelles tensions?

Cette parité entre les deux devises constitue une source d’inquiétude pour les Européens." C’est un seuil psychologique.Cela dit, on peut encore “vivre avec”". Si l’euro décidait de poursuivre sa dégringolade, la situation deviendrait toutefois plus problématique. "Là, ce serait vraiment une mauvaise nouvelle. Cela provoquerait notamment des tensions inflationnistes plus longtemps que prévu."