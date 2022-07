Mais où sont passées les milliers de voitures inondées en juillet 2021 ?

Ces véhicules hors d’usage auraient logiquement dû aboutir dans un des 110 centres de recyclage agréés en Belgique. Une obligation légale que, dès le mois d’août 2021, la ministre de l’Environnement, Céline Tellier (écolo), avait rappelée. Précisant aussi que l’exportation des véhicules hors d’usage ou la vente privée de l’épave s’apparente à l’exportation de déchet dangereux et requiert, notamment, de solliciter préalablement le consentement explicite des autorités compétentes du pays de départ et du pays de destination.

Dans les faits pourtant, les centres de recyclage n’ont vu passer que… 1242 véhicules détruits dans les inondations. FEBELAUTO, la fédération des recycleurs, qui a tenu cette comptabilité avait en effet demandé à ses membres d’indiquer la mention “FL” (pour flood, inondation) sur le certificat de destruction réglementaire.

“Toilettés” au karcher avant de revenir chez nous

Alors, où sont passées ces épaves de véhicules inondés? Si certains véhicules, oubliés dans les dédales administratifs, sont toujours stockés chez des dépanneurs, un nombre important est rentré dans le circuit de l’occasion, dit FEBELAUTO. À l’étranger mais aussi en Belgique. Certains véhicules ont ainsi passé la frontière pour aller se faire “toiletter” au karcher avant de revenir chez nous pour être vendus. " J’ai notamment discuté avec des revendeurs hollandais qui m’ont dit avoir reçu beaucoup de véhicules plein de boue qui venaient de Belgique ", dit Catherine Lenaerts, la directrice de la fédération. Des " pratiques peu scrupuleuses ", dit-elle. Voire même " totalement illégales et répréhensibles " lorsqu’il s’agit de la vente de véhicules hors d’usage à des opérateurs non agréés, avait précisé la ministre Tellier.

Des experts auto mis sous pression

Chez FEBELAUTO, on pointe les experts automobiles, eux-mêmes mis sous pression par certains assureurs pour qu’ils ne déclarent pas les véhicules en perte totale technique mais plutôt en perte totale économique. Ce qui permet alors de le réintroduire sur le marché parallèle de l’occasion et d’en retirer plus que les quelques centaines d’euros payés par un centre de recyclage, note Catherine Lenaerts. Mais la pratique n’est pas sans danger, ajoute-t-elle. Car ces véhicules qui ont été inondés peuvent connaître des pannes, y compris en lien avec la sécurité.

À la suite de ces inondations de l’été dernier, FEBELAUTO a plaidé auprès des autorités politiques et des assureurs pour avoir des critères plus clairs et homogènes pour déclarer un véhicule inondé en perte technique totale. " Comme par exemple en France où, dès que l’eau a atteint l’assise du siège le véhicule est déclassé. "