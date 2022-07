L’impôt foncier wallon: des vieux murs à décaper avant rénovation

C’est une niche où il est permis de réfléchir " hors du temps électoral, sans tensions" , comme le résume le député PSPaulFurlan.

Pour quoi faire? "On n’est pas en train de réformer l’impôt foncier. Ce n’est pas au programme de la Région pour cette législature.Mais on peut y contribuer. " Et faciliter une réforme qui, de toute évidence, doit s’envisager. " Notre rôle, auParlement wallon, c’est de poser des questions: quelles sont les grandes orientations d’un impôt foncier moderne, juste et progressif? Qui a du sens?Aujourd’hui, la fiscalité immobilière, c’est tout le contraire: elle est désuète, régressive et compliquée. "

Conclusions: fin 2022

Ce constat, l’ancien ministre wallon du Logement le fait déjà en 2015 quand il remplace le bonus logement par le chèque habitat. Le "bonus" était forfaitaire, le "chèque" intègre une dose de progressivité en ciblant davantage les ménages aux revenus plus faibles.

À l’époque, Paul Furlan prépare cette réforme avec deux spécialistes de la fiscalité, Benoît Bayenet (ULB) et Marc Bourgeois (ULiège). C’est à eux qu’il fera à nouveau appel en 2020, en tant que député wallon, pour rédiger un état des lieux de la fiscalité immobilière: que peut-on faire évoluer dans le modèle? Comment se préparer au mieux à une éventuelle 7eréforme de l’État?

C’est ce rapport introductif qui donne lieu au cycle d’auditions parlementaires toujours en cours. Il sera bouclé en septembre/octobre. Et les conclusions seront rendues fin 2022 ou début 2023.

Matrice hors du temps

Sur la table de ces jeudis d’auditions, le précompte immobilier occupe une place centrale.

L’enrôlement du précompte a été repris par la Région wallonne en janvier 2021. Mais la base, la matrice cadastrale, reste du ressort du fédéral.

On sait que le système repose toujours, pour l’essentiel, sur des valeurs qui n’ont pas été actualisées depuis 1975.Ce qui donne lieu à des disparités importantes d’un quartier à l’autre.Des curseurs se sont inversés.Un centre-ville anciennement florissant s’est paupérisé au fil des ans, une zone rurale a progressivement vu son immobilier gagner des points de prospérité. Bref, l’outil existant est largement anachronique.

La méthode Herman

Sommes-nous en mesure d’actualiser le revenu cadastral, comme en témoignait en juin l’ancien administrateur des Finances Michel Herman?

Il y a 3 ans, il réalisait une péréquation des revenus cadastraux en Belgique en seulement un mois, avec deux agents à temps plein, via une technique d’indexation différenciée par quartiers. Dans l’indifférence du gouvernement fédéral.

Faut-il même conserver cette base cadastrale ou opter pour une autre " métrique ", susceptible d’orienter les comportements: encourager, par exemple, la densification de l’habitat et lutter contre l’étalement urbain. C’est ce que proposait Jacques Teller, professeur d’urbanisme et d’aménagement du territoire à l’ULiège.

Ou alors un forfait de base, orienté à la hausse ou à la baisse selon des critères sociaux ou environnementaux précis?

Que ce soit clair

" Quoi qu’il en soit , reprend Paul Furlan, on doit mettre cette période à profit pour définir les objectifs d’un impôt foncier, ce qu’on en attend, ce qu’on met dedans. La difficulté sera de définir des objectifs clairs. Si on vient avec 50000priorités, on repart dans les travers d’une politique incohérente, à laquelle le citoyen ne va pas adhérer parce qu’il n’y comprend plus rien. " Ce modèle-là a déjà été largement testé.

Les «pros» du terrain

Les professionnels de l’immobilier ont des propositions à faire en termes de fiscalité. Ils étaient entendus ce jeudi.

" Si vous n’amenez pas sur le marché un bien durable, responsable d’un point de vue environnemental, il ne se vend pas. Et qui ne se soucie pas de l’efficacité énergétique est hors sujet ", commence Pierre-Alain Franck, administrateur à l’Union professionnelle du secteur immobilier (UPSI).L’environnement est devenu un thème essentiel dans l’immobilier, confirme-t-il aux députés wallons de la commission Budget.

Les droits d’enregistrement sont un frein important à l’acquisition

" Or, les droits d’enregistrement, la TVA et le précompte ne sont pas orientés vers l’immobilier durable et les enjeux environnementaux. Comment soutenir le développement de l’immobilier dont les caractéristiques de performance énergétique sont très élevés, que ce soit du neuf ou de l’existant rénové? "

L’UPSI a des propositions à faire.Et ça passe, selon les professionnels de l’immobilier, par une modulation des droits d’enregistrement en lien avec le PEB (performance énergétique des bâtiments). " Si l’indice est de niveau A, on doit être sur du 6%; s’il se situe entre B et F, on part sur 12%. S’il est très faible, on passe à 21%.Les droits d’enregistrement sont un frein important à l’acquisition. " Idem pour le précompte:" Il doit pouvoir varier selon le bilan PEB. S’il est très élevé, le précompte pourrait être plus faible ", suggère Pierre-Alain Franck. Et vice-versa.

«L’abattement, c’est la fête!»

Le secteur du notariat était aussi entendu hier.Les notaires Denis Grégoire et Anne Wuilquot (Conseil francophone de la Fédération royale du Notariat belge) estiment que l’outil des droits d’enregistrement est le plus efficace. " Pour une fiscalité immobilière équitable qui favorise l’accès au logement, il faut remplacer les mécanismes actuels par un régime d’abattement unique, avec ou sans plafond de prix. C’est plus simple, plus lisible et plus équilibré. On ne dépend pas du revenu cadastral. Et c’est un avantage fiscal immédiat. C’est ce que veulent les gens. Un cadeau, tout de suite.C’est la fête ", sourit Me Wuilquot.