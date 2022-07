L’absentéisme en hausse dans le secteur aérien

Par rapport à l’été 2019 - 2020 et 2021 étant des années particulières en raison de la crise sanitaire - les congés maladie de courte durée (jusqu’à 30 jours)ont augmenté de 27%. En juin 2022, l’absentéisme pour maladie de courte durée atteignait 4,8%, soit le deuxième chiffre le plus élevé parmi les dix secteurs les plus touchés par ce phénomène.

Mais ces absences s’étalent parfois sur de plus longues périodes.Pour les congés maladie à moyen terme (de 30 jours à un an), la hausse avoisine les 20% par rapport à 2019.

"L’absentéisme a explosé au début de la crise, puis s’est stabilisé pour ensuite s’affaiblir, ce qui est logique puisque le secteur était presque à l’arrêt.Avec la reprise, on observe une hausse importante du nombre de vols et de passagers.Or, dans la manutention au sol, il est difficile de trouver du personnel.C’est plus compliqué qu’auparavant ", observe François Lombart, Senior RH consultant chez SD Worx.

L’assistance en escale renouvelle en effet très peu son personnel.En 2022, la rotation du personnel était inférieure à 2%. "Ces sociétés se retrouvent avec peu d’employés.Les salariés sont donc confrontés à une charge de travail très élevée, particulièrement ces dernières semaines."

Un personnel sur les rotules

Les causes de cet absentéisme sont, dans une large mesure, liées à l’épuisement du personnel. "Il faut d’ailleurs rappeler que les maladies psychosomatiques, et spécifiquement le burn-out, sont dans le Top 3 des causes de congé maladie, tous secteurs confondus."

Selon notre interlocuteur, cette situation mérite que l’on s’y attarde afin d’éviter de s’empêtrer dans une spirale négative.De façon très pragmatique, les coûts de telles absences peuvent être importants pour les organisations. " Pour le premier mois de maladie, l’employeur doit payer le salaire garanti.Cela peut donc vite grimper." Il y aurait également un effet boule de neige: "Si certaines personnes sont absentes, d’autres finissent par se dire: “Moi non plus ça ne va pas, donc je vais être absent aussi.”Une sorte de dynamique se met en place et peut avoir un effet délétère, qui se ressentira sur le travail en lui-même."

Les responsables d’entreprise et managers ont évidemment un rôle à jouer à cet égard.L’organisation au sein des aéroports en dépend assurément. "Il faut déjà, surtout pour les managers directs, encourager et remercier ceux qui sont là.C’est très important!" Ensuite, il n’y a pas de secret: "Il est clair que le travail doit être fait, mais il faut essayer de ne pas pousser les gens à bout. Au-delà des aspects organisationnels et de rentabilité, la gestion humaine dans une équipe peut faire toute la différence.La notion de bien-être au travail est primordiale aujourd’hui.Or, les managers se retrouvent parfois dans un cercle vicieux, où l’on en vient à ne plus vraiment se préoccuper des personnes qui assurent encore le travail."