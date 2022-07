Hadja Mahbib : : officiellement, tout le monde salue l'entrée en fonction de la nouvelle ministre

Fair-play

Officiellement, au MR, chacun salue et encourage la nouvelle ministre, même ceux qui auraient légitimement pu prétendre à la fonction. Ainsi d’Alexia Bertrand, dont le nom circulait avec insistance parmi les libéraux. "Félicitations à Hadja Lahbib comme nouvelle Ministre des Affaires Étrangères! Très heureuse qu’une telle personnalité rejoigne la famille libérale! Tout le meilleur dans ses nouvelles fonctions. Pensées pour Sophie Wilmès et sa famille."

Au sein des autres partis aussi, on salue le choix de Georges-Louis Bouchez. Ainsi de Zakia Khattabi, ministre (Écolo) du climat : "Bienvenue!" , a lancé cette dernière, rebondissant à un commentaire du président d’Etopia Patrick Dupriez : "Il y des choix audacieux et mystérieux qui peuvent secouer la politique. Une chose est certaine: par son parcours, ses talents et ouvertures, par ce qu’elle est comme personne... Hadja Lahbib va donner et défendre une bien belle image de notre pays. Félicitations!"