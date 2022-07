Une chose est certaine, "tout cela" n’est pas tombé du ciel : "Cela faisait un petit temps qu’ils se parlaient, et que Georges-Louis avait un peu compris non seulement l’intérêt de la personnalité d’Hadja Lahbib, mais aussi les convergences de vision" , lâche-t-on en interne. "Et donc ceci a entraîné cela, sachant qu’à un moment il fallait bien remplacer Sophie Wilmès et qu’il était compliqué d’avoir un profil qui correspondait à ce point-là à la tâche (NDLR : à la fois spécialiste de l’international et de questions culturelles) ."

Lahbib, «MR-compatible»

Sophie Wilmès a aussi, semble-t-il, joué un rôle plus que prépondérant dans le choix opéré par le président du parti : les deux femmes se sont retrouvées lors d’une conférence sur les femmes afghanes donnée à Uccle, en novembre 2021, ce qui aurait donné lieu à des discussions plus "informelles" . Cette proximité n’a visiblement pas échappé à Georges-Louis Bouchez, lui qui a les yeux rivés sur l’échéance électorale de 2024 et singulièrement la bataille pour Bruxelles, où Wilmès sera tête de liste. Aussi, ramener l’ancienne journaliste dans le giron du MR "est totalement une carte stratégique dans une perspective de déploiement à Bruxelles, ça c’est clair" , nous souffle-t-on en interne,compte tenu du fait qu’Hadja Lahbib " habite Schaerbeek, et on sait qu’à Bruxelles il y a un gros enjeu qui arrivent pour le MR avec la possibilité d’obtenir la première place. Il y a déjà des locomotives assez puissantes comme David Leisterh ou même Alexia Bertand. Quand on ajoute Lahbib qui a un profil MR compatible, et qui en plus touche les sphères culturelles traditionnellement éloignées du parti (NDLR: la culture) ..."

Coup stratégique

Toutefois, si ce choix " s’est fait naturellement du côté du président" , cecoup stratégique est à double tranchant si l’expérience ministérielle tourne mal pour l’ancienne journaliste. Au sein même du MR, "ça grince des dents" , nous lâche-t-on, sur fond de débat sur la légitimité démocratique de la ministre fraîchement nommée.Une question vite évacuée par Georges-Louis Bouchez, semble-t-il. Et par d’autres : "Quand le parti a présenté à des postes importants des personnalités populaires électoralement sous Charles Michel, ça n’a pas forcément été gage de réussite" , nous dit cet autre observateur - référence à peine voilée au mandat de Jacqueline Galant, bourgmestre de Jurbise et ministre de la mobilité deux ans, entre 2014 et 2016. Deux ans, c’est assez long pour se "crasher"… ou pour se rendre indispensable au sein d’un parti (et de son président) assoiffé de conquêtes.