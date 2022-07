Georges-Louis Bouchez envoie Hadja Lahbib aux Affaires étrangères: «Un rêve belge»

Oui, une surprise. Mais c’était aussi le but. On s’est dit que ce qui nous est arrivé avec Sophie (NDLR: Wilmès), c’est un obstacle majeur, c’est vraiment quelque chose à quoi on ne s’attendait pas au départ et une très mauvaise nouvelle. Et donc, autant transformer la difficulté en opportunité. Et l’opportunité, c’est d’avoir une ouverture, d’avoir un nouveau profil, quelqu’un qui peut apporter quelque chose de neuf, à la vie politique et au débat de société.

Qu’est-ce qui vous a intéressé dans son profil?

Deux choses. Un: sa connaissance, sa passion, son inclinaison pour les matières, c’est-à-dire l’international.En tant que journaliste, elle a couvert l’international, que ce soit des élections, des actes terroristes, des guerres, des situations politiques tendues.Donc, elle a une bonne connaissance de la situation. Bonne connaissance aussi du milieu culturel, que ça soit à Bruxelles 2030 (NDLR: Hadja Lahbib étant en charge de la préparation du dossier de candidature de la Ville de Bruxelles pour devenir capitale européenne de la culture en 2030) ou au concours Reine Élisabeth (NDLR: qu’elle présente depuis 2013) par exemple. Deux: son parcours, un parcours méritocratique, un parcours que je dirais libéral, puisqu’on peut venir d’une petite maison à Boussu, présenter le JT, devenir ministre des Affaires étrangères: parfois on parle du rêve américain, ben finalement c’est un peu le rêve belge, d’une certaine manière.

Après Adrien Dolimont, originaire d’Ham-sur-Heure-Nalinnes et nommé ministre wallon du Budget en janvier 2022, c’est donc le tour d’Hadja Lahbib, originaire de Boussu. Faut-il venir du Hainaut pour devenir ministre sous votre présidence?

Elle est du Hainaut, mais elle habitude Bruxelles. Alors, il faut savoir qu’Hadja a circulé partout en Belgique, elle a vécu à Liège également, elle vit aujourd’hui à Schaerbeek, donc elle a déjà bien bourlingué. Mais c’est un petit clin d’œil: effectivement, elle vient de Boussu, qui est la même commune que celle des Francs Borains (NDLR: club de football local dont Georges-Louis Bouchez est le président).

Alors que nous vivons une crise internationale, son manque d’expérience n’est pas un handicap?

Manque d’expérience, peut-être dans la pratique des partis et de la politique belges, mais certainement pas au niveau international. Elle a une meilleure expérience et de meilleures connaissances internationales que parfois certains de ses prédécesseurs qui avaient un gros bagage politique national, mais ne s’étaient peut-être pas intéressés à la situation du Sahara Occidental, de l’Ossétie ou de la situation au Proche-Orient. Il nous fallait quelqu’un qui puisse très vite entrer dans les dossiers, c’est le cas avec elle.

Vous avez pris quelqu’un d’extérieur au MR: parce qu’il n’y avait pas de solution en interne?

Il y en avait.Beaucoup, d’ailleurs. On a beaucoup de ressources. Mais il y avait la volonté de s’adresser à un autre public, d’envoyer un signal, de montrer qu’en Belgique oui c’est possible. Et donc on a vraiment été chercher sur base d’un constat aussi: les partis politiques traditionnels s’érodent de plus en plus, la confiance dans le politique s’érode. À un moment, il faut qu’on ait cette capacité d’ouverture pour ramener du dynamisme, pour ramener du sang neuf et de l’intérêt pour la population. Peut-être qu’avec cette désignation, quelques personnes vont relever la tête et se dire: «Il se passe quelque chose, la politique n’est pas si loin de nous que cela». Et cela, c’est le but aussi via cette désignation.

A-t-il été compliqué de la convaincre?

Ça a été très particulier. Je n’ai pas été dans une démarche de séduction pour qu’elle accepte à tout prix. On a eu des vraies discussions, profondes, on ne s’est rien caché, on s’est dit les choses. Rien que la démarche est quelque chose qui m’a conforté dans le choix: elle n’était pas dans l’esprit de le devenir, moi je n’étais pas dans l’esprit de la convaincre à tout prix, mais je savais que son profil serait le bon. Au fur et à mesure des discussions, de son travail aussi, et bien un alignement a eu lieu, ce qui était essentiel.