Francofaune dévoile sa programmation automnale

L'affiche de cette édition compte près de 60% d'artistes féminines. Le festival s'ouvrira au Cirque royal avec la chanteuse française Hoshi.

Dans les cartes blanches, la gantoise An Pierlé offrira une prestation inédite 100% en français. On verra aussi le guitariste Mocke, Carl Roosens, DJ Rokia Bamba, Alek & les Japonaises, Roza, Lou K...

En plus des artistes français voisins, des Suisses et des Canadiens seront également accueillis au festival, parmi lesquels Klô Pelgag, Lisa Leblanc, Étienne Coppée et Bon Enfant.