Bakari, un rap authentique pour la liberté

L’authenticité comme ligne de conduite

La musique de Bakari se veut authentique. En mélangeant des schémas de rimes classiques du rap avec une bonne touche de mélodie, alternant chant et rap pur, le Liégeois est dans l’air du temps. En 2021, le rappeur a sorti trois projets, des EP de six titres chacun appelés Sur écoute, saison 1, 2 et 3 . Nom français de la mythique série du début des années 2000 The Wire , c’est l’authenticité du quotidien de dealeurs dans les rues de Baltimore, raconté par les réalisateurs, qui lui a parlé et qui a inspiré les titres et les pochettes des projets. "C’est la série qui pour moi retranscrit le mieux ce qu’il se passe sans trop en rajouter. The Wire c’est vraiment comme si tu prenais une caméra et que tu allais dans Baltimore. Moi, c’est ce que je fais avec ma musique" , développe-t-il. Après ses EP, Bakari prépare désormais un prochain projet, au format plus long.

Né en 1996 au Congo, Bakari est arrivé en Belgique à l’âge de sept ans. Tombé amoureux du rap en écoutant la star américaine 50 cent, il a commencé à rapper vers 15 ans dans la maison des jeunes de son quartier, sans vraiment prendre ça au sérieux. C’est en 2018 que le Liégeois a pris le rap au sérieux et a décidé d’y consacrer tout son temps, "Je me suis retrouvé à un carrefour de ma vie, j’ai dû faire un choix. Je me suis dit je vais faire de la musique, on va essayer et la suite on est en train de l’écrire."