Des milliers de véhicules sinistrés lors des inondations de juillet 2021 ont disparu des radars officiels. Enquête sur des pratiques peu scrupuleuses, voire illégales .

2. CONSO | Gaz russe: un plan pour calmer la nervosité des États membres

Il n’y a pas péril en la demeure, mais presque. Alors que la très probable coupure complète de gaz russe a été évoquée clairement par la présidente de la Commission européenne Ursula Von der Leyen il y a une semaine, voilà que certains États membres montrent déjà des signes de nervosité criants.

"Hier (NDLR: mercredi) , la Hongrie a annoncé son intention d’introduire un plan d’urgence énergétique qui inclurait apparemment des mesures restreignant les flux transfrontaliers de gaz et d’autres vecteurs énergétiques dans le marché unique" , indiquait ainsi la Commission européenne ce jeudi, s’inquiétant de ce que le pays ne l’ait pas avertie "des mesures envisagées".

La Commission européenne qui va prochainement proposer des achats groupés .

3. RÉGIONS| Inondations, un après: «Quand on va sur place, c’est choquant»

Face aux images terrifiantes qu’ils ont découvertes à la télévision en juillet 2021, une poignée d’élèves à Mons avaient décidé d’aider, à leur manière, les sinistrés de Limbourg. Souvenirs .

4. RÉGIONS | Il installe sa tiny house dans son jardin

Cathy et Ludovic Dubreucq attendaient le moment avec impatience: ce week-end ils accueillent leurs premiers clients dans leur tiny house. ©EdA

Entre deux anciennes habitations du bas de l’Avenue de Longwy, dans le centre de Messancy, un petit chemin, une servitude, légèrement empierrée grimpe vers un endroit insolite, un discret panneau indique "tiny house Messancy", une maison minuscule, toute en bois selon ce concept. C’est le nouveau petit bijou de Cathy et Ludovic Debreucq . L’endroit est à la fois insolite et magique. La grosse centaine de mètres parcourue donne accès à une place récemment aménagée sur laquelle est venue se poser une installation de vacances, un gîte. La vue séduisante permet de se connecter à 360° avec la nature.

5. EDITO | Septembre sera chaud

"En 2022, on craint que de nombreuses personnes dans le besoin doivent choisir entre se nourrir et se chauffer."

En février dernier, le président de la Fédération belge des banques alimentaires redoutait des "drames sociaux" à venir. Quelques mois plus tard, alors que l’inflation bat des records, les demandes d’aide alimentaire ont augmenté de façon inédite et les dons, en particulier du côté de l’industrie alimentaire, sont en baisse. Les effets d’une succession de crises, d’une guerre qui s’enlise, de prix qui par ricochet crèvent les sommets .

6. RÉGIONS | Taverne Saint-Géry à Aubechies: une savoureuse cuisine du terroir dans un décor insolite

Nichée dans l’un des plus beaux villages de Wallonie, la taverne Saint-Géry est un lieu qui respire l’authenticité et fait voyager ses clients à travers le temps . " Il n’y a pas d’avenir sans passé ", se plaît à répéter Christophe Elius, le chef de cet établissement qui est entré dans le cercle très restreint des "tables et bistrots de terroir", un label décerné par l’APAQ-W.

7. RÉGIONS | C’est l’affluence à la base de loisirs du lac de Neufchâteau

À Neufchâteau, la base de loisirs située au lac s’est transformée en véritable lieu de détente aquatique depuis le début de l’été .

Une piscine naturelle a été définie dans le point d’eau via des pontons achetés par la commune. Une structure gonflable appelée Aquapark est également disponible sur le lac pour le plus grand bonheur des vacanciers et des gens de la région. Celle-ci est composée d’un parcours sur eau qui se termine via un toboggan ou une catapulte!

Afin de surveiller la foule présente en nombre, deux maîtres-nageurs sont en permanence sur place. "La structure gonflable marche très bien depuis le début du beau temps il y a quelques jours souligne Boris François, l’un des maîtres-nageurs. L’eau qui était seulement à 20 degrés en début de semaine atteint maintenant les 24 degrés, ce qui est nettement plus agréable pour se baigner. Pour le jeu gonflable, j’ai eu pas mal de retours positifs depuis son installation."

8. CULTURE | Gogol Bordello, porte-parole de la résistance artistique ukrainienne

L’icône punk de la scène underground apparaît sur tous les fronts. Mercredi soir, ils étaient de passage près de chez nous, à Luxembourg. L’occasion entre autres d’annoncer un nouvel album .

9. CULTURE | Dour 2022: Jacques face au public de Dour, Booba et Dorian Electra, retour sur les concerts marquants du jeudi 14 juillet

La deuxième journée de festival était bien remplie à Dour. Les DJ, pop stars et rappeurs se sont succédé de 16 heures à 4 heures du matin. Retour sur les temps forts du jeudi 14 juillet .

10. SPORT | Une première finale dès vendredi pour Laus?

Avant de penser à sa compétition en individuelle et celle avec les Cheetahs, Camille Laus va lancer ses mondiaux avec le relais mixte. Logiquement, elle devrait rejoindre la finale.