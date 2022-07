Poche: Dargaud passe la seconde

Certains romans graphiques se vendent aujourd’hui 30 €. C’est trop pour un public jeune et hésitant

Idéal Standard, Celle que je ne suis pas, Les filles de Salem, Pablo, Pucelle, Mécanique Céleste, Nimona, Pistouvi, Pablo : ce sont, en tout, neuf romans graphiques plus ou moins récents que l’éditeur français relance sous un format qui doit, clairement, aller chercher un nouveau public. Et à un prix unique: 9,50 €. " Cette collection , insiste Benoît Pollet, directeur général de la maison Dargaud, est le fruit de près de deux ans de réflexion sur l’accessibilité de la BD à un certain public, qui n’avait pas, jusqu’alors, les moyens ou l’envie de franchir le pas. Et, quelque part, je le comprends quand on sait que certains romans graphiques se vendent parfois, aujourd’hui, à 30 €. Cela ne signifie pas que la BD ‘‘classique’’ est trop chère, car elle est dotée, aussi, d’une plus grande pagination et bénéficie d’un gros travail sur l’objet. Mais ça n’en reste pas moins prohibitif pour, notamment, un public plus jeune, donc doté de moyens plus limités. "

Car c’est bien lui, le public "jeune", qui est dans le viseur de cette nouvelle collection: " Aussi , reprend Benoît Pollet, parce que pour être friand de mangas, dont les prix sont par ailleurs similaires, il a l’habitude de ce type de format, réduit ."

Les codes utilisés sont proches, eux, des romans de poche, à commencer par la couverture, souple et qui rend l’objet plus facilement transportable, par exemple sur la plage ou au bord de la piscine. Ce qui n’est pas un luxe, ni un hasard, en cette période: " C’est sûr que quand vous mettez trois romans graphiques de 150 pages dans votre valise, elle prend tout de suite un autre poids. Je ne dis pas qu’on peut les dégrader, mais c’est sûr que ces albums-ci sont plus facilement manipulables, par exemple en vacances. "

L’idée n’est pas de vendre en format poche ce que nous vendions déjà très bien en grand format

L’utilisation de la couleur, notamment, prouve toutefois que l’éditeur n’a pas voulu, non plus, sacrifier à la qualité du "produit". " L’idée n’est pas de vendre en format poche ce que nous vendions déjà très bien en grand format, assure Benoît Pollet. Mais de proposer un nouvel objet, en accord avec les auteurs. Nous tenions, par exemple, à ne pas toucher à la composition des planches. C’est la grande différence avec le roman de poche: qu’un mot se trouve en page 132 ou 133 revêt peu d’importance. Mais déplacer une case d’une planche à une autre peut casser toute la dynamique d’un album ."

Le bilan de ce lancement interviendra, lui, plus tard. Voire bien plus tard: " L’édition, c’est le temps long. Pour l’instant, ça démarre bien, mais pour que la chose s’installe, il faudrait que nous soyons plusieurs à nous lancer. "

9 romans graphiques, Dargaud, 9.50 €.