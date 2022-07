Le roi et la reine à la rencontre des sinistrés à Limbourg

Cette place symbolique se situe à la confluence de la Vesdre et de l’Ourthe, deux vallées fortement touchées en juillet dernier.

Cette cérémonie se déroulera en présence des familles des personnes disparues, du roi et de la reine, des autorités politiques et administratives, de représentants des différents corps d’intervention (police, pompiers, protection civile, etc.), de représentants des bénévoles venus en aide aux personnes sinistrées et de représentants du monde associatif ayant été impliqué dans l’encadrement des victimes et des personnes sinistrées.

Plusieurs cérémonies auront également lieu dans les communes comme à Trooz, Chaudfontaine ou encore Theux et Pepinster. Par ailleurs, les cloches sonneront à midi dans les diocèses de Liège et de Verviers.