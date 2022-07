Le roi et la reine se sont attablés sous les applaudissements auprès des Dolhaintois place Léon d’Andrimont. La population pouvait s’inscrire pour participer à cette rencontre, et un tirage au sort a permis de lister, parmi les 200 villageois, ceux qui ont eu l’occasion de s’entretenir avec Philippe, Mathilde ou le Premier ministre lors de ce brunch "du souvenir" (avant le barbecue et la soirée auxquels 450 Limbourgeois se sont inscrits).

2. Les lauréats à l’examen d’entrée en médecine et dentisterie

La première épreuve de l’édition 2022 - la dernière - de l’examen d’entrée aux études de médecine et de dentisterie en Fédération Wallonie-Bruxelles a enregistré un taux de proclamation de 6,07%, a indiqué jeudi l’Académie de recherche et d’enseignement supérieur (Ares).

Le taux de réussite est légèrement plus élevé (7,91%), car il inclut des personnes non-résidentes auxquelles un filtre de 30% est appliqué.

3. 15 jours de retrait de permis pour la bourgmestre d’Anderlues

La bourgmestre d’Anderlues, Virginie Gonzalez (PS), s’est vu retirer son permis de conduire pour une durée de 15 jours, confirme le parquet de Charleroi à nos confrères de 7sur7.

Sous influence de l’alcool à 0,87g/l (limite légale de 0,5g/l) en quittant la ducasse aux Cerises de Thuin, la bourgmestre a eu des accrochages au volant de sa voiture, le 10 juillet.

4. Canicule dans le sud de l’Europe: 45,6°C en Espagne, 2.800 ha de forêts dévorés en Gironde

En France

Depuis mardi après-midi, la Gironde est touchée par deux incendies virulents, l’un dans une zone peu habitée à Landiras, à une quarantaine de kilomètres au sud de Bordeaux.

En Espagne

La vague de chaleur qui envahit le sud-ouest de l’Europe depuis plusieurs jours devrait atteindre un pic jeudi en Espagne, où le thermomètre a déjà dépassé les 45 degrés mercredi.

En Grèce et au Portugal

De nombreux incendies sévissent aussi en Grèce et au Portugal. En Grèce, un hélicoptère qui tentait d’éteindre un feu de forêt à Samos s’est écrasé en mer Égée, a-t-on appris mercredi auprès des garde-côtes grecs.

Au Portugal, un incendie dans la nuit de mardi à mercredi a fait un mort dans la région d’Aveiro (nord), selon les services de secours. D’après le journal Correio da Manha, il s’agirait d’une femme d’une cinquantaine d’années.

5. Défilé militaire du 14 juillet à Paris: la Patrouille de France a peint le ciel en bleu blanc rouge

La Patrouille de France a peint le ciel parisien en bleu blanc rouge jeudi matin, donnant le coup d’envoi au traditionnel défilé militaire donné à l’occasion de la fête nationale, dans un contexte stratégique marqué par le retour de la guerre en Europe.