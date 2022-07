Gaz russe: un plan pour calmer la nervosité des États membres

Pas très solidaire

La nouvelle n’a rien d’anecdotique : "Les restrictions nationales individuelles affectant les flux transfrontaliers de gaz sont injustifiées et ne peuvent qu’exacerber les problèmes dans la situation actuelle du marché du gaz. Tous les États membres de l’UE sont également soumis à des obligations de solidarité en vertu des règles de sécurité d’approvisionnement existantes, ce qui signifie qu’ils sont tenus d’aider leurs voisins en cas de besoin urgent, en fournissant de l’énergie aux clients protégés" , prévient la Commission par voie de communiqué, insistant sur l’importance d’une approche "unifiée et coordonnée" dans un contexte où la Russie restreint de plus en plus drastiquement ses exportations de gaz vers l’UE.

L’annonce hongroise tombe mal : la Commission européenne doit justement présenter un paquet de mesures pour remédier à l’imminence de la coupure de gaz russe ce 20 juillet, quelques jours avant une réunion extraordinaire des ministres européens de l’énergie le 26.

Achats groupés

Le paquet de la Commission vise notamment à préparer l’Europe à passer l’hiver à l’abri des pénuries d’énergie, alors qu’une dizaine d’États membres sont déjà affectés par le manque de gaz russe.

Selon ce diplomate européen, il semble évident que la Commission va communiquer sur "les achats groupés" qui doivent permettre aux États membres de négocier à des prix raisonnables du gaz provenant d’ailleurs que la Russie. Ces dernières semaines, on apprenait qu’uneplateforme d’achats groupés était déjà opérationnelle, mais celle-ci fonctionne sur une base volontaire.Aussi, il est à craindre que "si un grand État membre va négocier au même endroit qu’un petit État membre, le petit ne pourra pas négocier le même prix que le grand" , note le même diplomate.

À la Commission, donc, de mettre sur la table un deal d’approvisionnement qui conviendrait à tout le monde, sachant que chacun n’y gagnera pas. Même si les plus réticents du début, tels l’Allemagne, l’Autriche ou les Pays-Bas, en sont revenus, bien conscients qu’une défaillance ailleurs en Europe aurait des conséquences désastreuses sur leurs propres économies.

Moyen-Orient, Qatar

Concernant les sources d’approvisionnement, l’Europe semble avoir les yeux rivés sur "le Moyen-Orient et singulièrement le Qatar" , note cet autre diplomate, qui espère que le "paquet" , qui devrait comprendre d’autres mesures de solidarité énergétique, permettra à tous les États membres d’y trouver leur compte. Ce n’est pas gagné.

La crise céréalière bientôt dénouée ?

La Russie et l’Ukraine ont progressé mercredi au cours d’une réunion d’experts militaires à Istanbul sur l’épineuse question du blocage des exportations de céréales à partir des ports ukrainiens, la Turquie annonçant de nouvelles discussions sur le sujet la semaine prochaine.

Des "progrès réellement substantiels" ont été réalisés, a commenté devant des médias après la fin des entretiens russo-ukrainiens en Turquie le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, qui a dit espérer qu’un "accord formel" pourrait être prochainement conclu.

"La délégation ukrainienne m’a informé que des progrès avaient été réalisés. Nous nous mettrons d’accord sur les détails avec le secrétaire général des Nations unies dans les prochains jours", a pour sa part réagi dans la soirée le président ukrainien Volodymyr Zelensky.