L’occasion de faire le point sur toutes les nouveautés 2022 de ce parc situé non loin de Paris, à seulement 2h30 de route du centre de la Belgique.

Parmi les nouveautés donc, le spectacle aquatique baptisé "Les plongeons de l’Olympe". Monté en un temps record, il est devenu en quelques semaines le spectacle préféré des visiteurs. "Initialement, il n’était pas au programme cette saison. Mais, vu l’affluence sans cesse grandissante au sein de notre parc, il y avait un réel besoin d’élargir l’offre. Lancé mi-janvier, il était déjà opérationnel mi-mai. Quatre mois pour monter un tel divertissement, ce n’est pas dans nos habitudes et cela ne le deviendra pas" , sourit Hervé Bruneau, directeur des spectacles et animations du Parc Astérix.

Le concept est simple: quatre Romains et quatre Grecs, tous athlètes de haut niveau, s’affrontent à coups de plongeons aussi spectaculaires les uns que les autres avec un saut à 25 mètres de haut en guise d’apothéose. Le tout rythmé dans un scénario maison, où l’on retrouve comme pour tous les spectacles d’ailleurs, "la patte Astérix ou l’ADN gaulois comme on l’appelle ici. C’est-à-dire un humour décalé, décapant, irrévérencieux et impertinent, à l’image de la bande dessinée" .

Sept nationalités sont représentées parmi les huit plongeurs. "Mexicaine, brésilienne, espagnole, polonaise, bélarusse, roumaine et française. Certains d’entre eux ont participé à des championnats du monde ou au Red Bull Cliff Diving (NDLR: une compétition de plongeon de haut vol en milieu extérieur, naturel ou urbain) ."

Parmi les autres nouveautés, il y a bien sûr le Défilé gaulois et ses trois chars (Cléopâtre, César et Gaulois) accompagnés de tous les personnages emblématiques de l’univers d’Astérix.

Absent depuis 2019, le spectacle "Main basse sur la Joconde" est, lui, de retour. De même que le Banquet gaulois, véritable succès de l’édition 2021. Le concept réside en une expérience immersive et culinaire au sein du village des irréductibles. Vous pourrez ainsi profiter d’un buffet d’entrées, de plats chauds et autres desserts à volonté (59 € dès 12 ans, 29 € de 3 à 11 ans). En bonus, la présence d’Astérix, Obélix, Abraracourcix, Bonemine, Panoramix, Falbala ou encore le barde Assurancetourix qui, comme d’habitude, finira le gueuleton bâillonné.

Ouvert jusqu’à 22h du 14 juillet au 28 août, le parc fermera quotidiennement ses portes sous un tonnerre de feux d’artifice lors d’un spectacle son et lumière.

Une nouvelle version du Tonnerre de Zeus

Évidemment, le Parc Astérix ne serait rien sans ses nombreuses attractions, régulièrement sacrées dans les plus grands concours. Elles sont quarante-deux (22 familiales, 7 à sensations et 13 pour les enfants), dont sept aquatiques, un cinéma 4D et surtout le célèbre Tonnerre de Zeus dans sa version 2.0. Après trois ans de travaux, pour un budget total de 7 millions d’euros, l’attraction a rouvert ses wagons aux visiteurs. Une bosse inclinée à 90 degrés (unique en Europe), deux virages à grande vitesse mais aussi deux nouvelles bosses et un tunnel avec des effets spéciaux attendent les amateurs de sensations fortes.

Parc Astérix, 60128 Plailly – 55 € adulte et 47 € pour les 3-11 ans en tarif plein - www.parcasterix.fr