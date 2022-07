Comme Première ministre ou aux Affaires Étrangères, Sophie Wilmès a marqué ses collaborateurs

Combat difficile

Cette décision a finalement été prise ce jeudi : "La maladie de mon mari sera un combat difficile que je veux mener à ses côtés et aux côtés de nos enfants. Mes fonctions actuelles au sein du gouvernement ne me le permettraient pas" , explique l’ex-Première dans un communiqué. "C’est avec émotion que je pense toujours à celles et ceux qui se battent également contre la maladie. Je remercie du fond du cœur les très nombreuses personnes, de tous horizons, qui nous ont témoigné et nous témoignent encore leur soutien au quotidien. Je remercie aussi le Premier ministre et mes collègues fédéraux qui ont assuré la continuité du travail en mon absence. À eux, à la personne qui prendra le relais ainsi qu’à l’ensemble du gouvernement, je souhaite succès et persévérance pour faire aboutir les projets et les réformes dont notre pays a tant besoin."

Sophie Wilmès n’abandonne pas la politique : en quittant son poste celle-ci redevient parlementaire fédérale ; elle devrait reprendre le chemin de la Chambre dès la rentrée parlementaire, annonce le communiqué.

Agenda chargé

Au sein des Affaires Étrangères, sa prise de recul et les circonstances de celle-ci avaient beaucoup ému, alors que la guerre en Ukraine ébranlait l’Europe. Si les services ont su fonctionner en son absence, celle-ci pesait de plus en plus lourd au fil des semaines, nous confiaient certains de ses collaborateurs ces derniers jours.

En toute logique, le ou la remplaçante devrait être étiquetté(e) MR, mais le parti n’a pour l’heure communiqué aucun nom.

Les dossiers ne manqueront pas pour la personne qui reprendra le poste : après avoir été évacuée en mars dernier, l’ambassade belge à Kiev, en Ukraine, a rouvert le 11 juillet, signe que l’action diplomatique retrouve de la vigueur au sein de ce pays toujours ravagé par la guerre.

L’actualité est également brûlante du côté de l’OTAN, qui va accueillir en son sein deux nouveaux membres (Suède et Finlande): l’alliance militaire occidentale vient de dévoiler son nouveau concept stratégique, qui désigne explicitement la Russie, mais aussi la Chine, comme les premières menaces et défis sécuritaires pour l’alliance.

La Belgique pourrait aussi avoir un rôle à jouer au Congo, où la situation sécuritaire à la frontière avec le Rwanda s’est singulièrement dégradée ces dernières semaines. "Je vais être clair, il faut appeler vos voisins à prendre leurs responsabilités, et si vous estimez que c’est nécessaire, la Belgique est prête à jouer un rôle pour que cette responsabilité soit respectée" , avait lancé le Premier ministre lors de la visite royale au Congo en juin dernier.