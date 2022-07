1 Start-Up Yahvé

- ©Delcourt

Le résumé de l’éditeur

La start-up Yahvé se lance avec un peuple auto-proclamé élu, puis diversifie son offre en créant des filiales pour gagner des parts de marché, multiplie les conférences pour faire sa com’et recruter ses fidèles parmi ceux des anciens dieux grecs, égyptiens, assyriens…

Nul ne voit jamais Yahvé, qui se fait représenter par d’autres. Certains dieux vont alors finir par douter de son existence…

Notre avis en un mot (puis quelques autres): MARKETING

Privatisation du bien, "divine washing", ubérisation des prophètes: et si Dieu n’était qu’un concept marketing comme un autre. Son arrivée soudaine bouleverse en tout cas le quotidien d’Odin et les autres. Une approche très "bottom up" de la religion qui nous a bien fait marrer.

Du second degré qui tache. Mais le fait malin.

2 La Cité du bonheur

- ©Bamboo

Le résumé de l’éditeur

Sur la planète Héos, les Humains ont débarqué voilà plus de 200 ans, pillant et mettant en esclavage tous ses habitants. Après la Révolution Héossienne, l’humain a perdu de son pouvoir, mais le poison de sa civilisation a eu le temps de se répandre…

Quatre adolescents, Ned un petit escroc nostalgique du pouvoir humain, Miel de Lune, une invocatrice de fantômes, Bolos un petit bricoleur, féru de technologie et Karkän, un puissant élémentaliste du feu, survivent comme ils le peuvent, dans une cité perdue au milieu de la jungle.

Mais une menace venue d’un lointain passé va plonger tout ce petit monde au bord du chaos. Chacun va réagir comme il le peut selon les armes dont il dispose…

Notre avis en un mot (puis quelques autres): INDIGENT

On comprend à la fin de ce one-shot qu’il existe en fait, "indépendamment", dans l’univers du jeu de rôle Shaan Renaissance. Ceci explique pourquoi on a l’impression de débarquer dans un monde fait sans nous.

Indigent, instable, n’importe quoi.

3 Tramp (T.12)

- ©Dargaud

Le résumé de l’éditeur

Après avoir secouru un navire en perdition en pleine tempête, Yann Calec découvre qu’aucun membre d’équipage n’a survécu, certains ayant été tués dans des conditions épouvantables… Revenu à terre, Calec doit faire face à une séparation avec Rosanna: tout va mal!

Il accepte alors que son navire, le Pierrick, transporte une marchandise a priori anodine, du matériel technique, pour les îles Kerguelen, destiné à une base scientifique. Mais il comprend alors qu’il y aurait un lien entre le navire abandonné en pleine mer et la compagnie chargée de l’affrètement de sa cargaison…

Un piège semble se refermer sur Calec…

Notre avis en un mot (puis quelques autres): PASSIONNANT

Sale temps pour le capitaine YannCalec. Témoin d’un acte de piraterie barbare, voilà que tout s’écroule autour de lui et qu’il est obligé de collaborer avec son pire ennemi…

Attention aux apparences, les surprises sont de taille dans cette première partie de thriller maritime passionnante.

4 Une famille épatante (T.1)

- ©Soleil

Le résumé de l’éditeur

Céline et Jean sont les parents heureux mais parfois débordés de Jules, Émile et Chloé, sans oublier Monsieur Chat, gros matou débonnaire et patient. École, boulot, vacances, tout est prétexte à une joyeuse description de la vie quotidienne d’une famille formidable!

Croqué avec talent et justesse par Sophie Ruffieux, sans jamais être caricatural, ce feuilleton familial ravira petits et grands.

Notre avis en un mot (puis quelques autres):

Voilà l’archétype des auteurs qui ont pris leurs habitudes dans un périodique et ne se mettent plus en danger, éditeurs et lecteurs semblant tout accepter. Dans ce best-of de chroniques parues dans Femmes actuelles. tout est cliché et (re)vu 10000 fois.

5 Les Vous

- ©Rue de Sèvres

Le résumé de l’éditeur

Dans un village tranquille des Alpes italiennes, un énorme rocher se décroche de la montagne et cause la mort d’un pêcheur. Les anciens disent que c’est la Main de Pierre, qui protégeait la région des esprits.

Simple légende? Pourtant, des vagues agitent la surface du lac. Un champion de kayak chavire sans raison. Une femme entend soudain parler son mari mort il y a plus de vingt ans. Et un gardien trouve des empreintes…

Mais de quoi? Blu, une jeune fille aux yeux couleur d’eau, a l’impression que des voix essaient de lui parler…

Notre avis en un mot (puis quelques autres): LABORIEUX

Dans un village ialien, des ados entendent des voix: ce sont celles des vous, de vrais êtres surnaturels invisibles et traqués. Un univers que l’on doit à un roman publié à L’École des Loisirs… et manifestement peu propice à une adaptation BD.

C’est laborieux, sans parler des fautes d’orthographe.

6 Un palais au village

- ©La Boîte à Bulles

Le résumé de l’éditeur

Chine, été 1995. Nannan a 5 ans, une coupe au bol et porte les habits de ses grands frères. Seuls avec leur mère, ils vivent modestement dans un village rural dont le nom signifie "Le trou du serpent".

La vie est paisible et traditionnelle au Trou du serpent. Chaque matin, Nannan accompagne sa maman aux champs et passe la journée à jouer avec ses copines. Mais le retour de son père va chambouler l’équilibre de cette petite communauté: s’étant enrichi à la ville, il décide de remplacer la masure familiale par un grand palais: Nannan et sa famille deviennent soudainement des gens importants dans la vallée, et les relations entre habitants se transforment.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): TOUCHANT

Tranche de vie du sud de la Chine. La vie était rude puis, un beau jour, tout change, avec du beurre dans les épinards et même plus.

Cette histoire, c’est une petite fille qui la raconte, avec ses qualités touchantes et son gros défaut: un dessin trop naïf et puéril que pour tenir la longueur.

7 November (T.1)

- ©Sarbacane

Le résumé de l’éditeur

Chaque matin, avant l’aube, Dee va au travail. Son boulot? Déchiffrer un code caché dans un journal et le radiodiffuser depuis le toit de son immeuble. Chaque jour, à la même heure. Un travail payé cash.

L’intermédiaire? Douteux. Le commanditaire? Aussi. Les conséquences si échec de la transmission? Malheureuses. Que se passera-t-il le jour où il n’y aura pas de code à transmettre?

Notre avis en un mot (puis quelques autres): NÉBULEUX

Destins croisés dans une ville gangrenée par la corruption.

Entre victimes de plein fouet ou collatérales et des hommes en uniformes pour mieux cacher leur noirceur dévastatrice, voilà une œuvre chorale au dessin attrayant mais terriblement fouillie et nébuleuse.

8 La jeunesse de Thorgal (T.10)

- ©Le Lombard

Le résumé de l’éditeur

Le roi Harald la Dent Bleue est peut-être mort, mais son esprit demeure… de la plus littérale des façons! La Flygja, un esprit lié à sa lignée, a rejoint la princesse Sydönia.

Chez cette âme bien née, la cruauté n’a point attendu le nombre des années. Et la jeune possédée a juré d’envoyer les meurtriers de son père le rejoindre au pays des ombres. Au premier rang desquels Thorgal, désormais lié par le serment du sang à cette guerre qu’il ne désire ni ne cautionne.

Mais la rage enfantine de Sydönia ne fait aucune distinction…

Notre avis en un mot (puis quelques autres): ROUTINE

Lié par son serment de "blödbroder", Thorgal accompagne Sveynn vers Haithabu, où il sera couronné. Mais une petite peste du nom de Sydönia les y attend.

Une aventure en pilotage automatique pour le jeune Thorgal, entre violence, amour et (conflits de) loyauté.