La famille d'Olivier Vandecasteele, incarcéré arbitrairement en Iran, reçue par Alexander de Croo

La mère et la sœur d’Olivier Vandecasteele, ainsi qu’Olivier Van Steirtegem, un ami proche, ont été reçus au 16, rue de la Loi. "Nous remercions le gouvernement pour son soutien depuis le 24 février" , soit le jour où M. Vandecasteele a été "injustement" arrêté, a déclaré sa sœur Nathalie. "Nous demandons à notre pays de tout faire pour qu’Olivier soit libéré le plus rapidement possible. Cette situation n’est plus vivable, ni pour lui, ni pour sa famille."

Au Parlement Wallon aussi

"L’Iran appartient à cette catégorie de pays autoritaires avec des dictatures malgré le vernis démocratique et je pense que c’est un sujet très grave qui mériterait d’être débattu. En tout cas, vous pouvez compter sur moi, je ferai vraiment le maximum de ce que je peux faire pour aider la famille et Monsieur Vandecasteele lui-même" , a pour sa part déclaré Elio di Rupo, Ministre-Président wallon, interrogé à ce sujet par le député Jean-Luc Crucke (MR) ce mercredi au parlement. "Par rapport à l’Iran, là aussi je peux vous suivre: c’est le meilleur et le pire. C’est le meilleur en termes de culture, en termes de beauté de ce que représente ce pays; mais c’est aussi le pire en termes de droits de l’homme. Malheureusement, un citoyen wallon aujourd’hui y croupit", a déclaré ce dernier.