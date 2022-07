Déclaration d’impôt: le temps presse pour vous mettre en ordre

Les personnes qui passent par un mandataire ont encore un peu de temps devant elles.Mais attention, le délai est néanmoins plus court que l’an dernier. La déclaration via comptable est ainsi autorisée jusqu’au 30 septembre, contre le 21 octobre il y a un an. L’administration fiscale a également ajouté un incitant afin d’encourager les Belges à réaliser leur devoir de vacances au plus vite. "Cette année, les contribuables qui ont complété leur déclaration, via mandataires, avant le 31 août, seront remboursés plus rapidement ou devront payer leur dû plus tard" , précise Florence Angelici, porte-parole du SPF Finances.

"L’idée, c’est vraiment d’encourager les contribuables à être plus proactifs, et à fournir les informations au plus tôt à leur mandataire.Le problème qui est souvent rencontré, c’est que les experts comptables et les fiscalistes reçoivent les documents trop tard pour rentrer les déclarations en temps et en heure." Cet incitant, instauré cette année, vise donc à inverser la tendance.

Des sanctions à la clé

Remplir sa déclaration est un devoir.Le fisc rappelle d’ailleurs que les Belges s’exposent à une amende ou à un supplément d’impôt en cas d’oubli ou de retard. Dans le détail, l’amende s’élève à 50 euros en cas de première infraction, mais peut grimper jusqu’ à 1 250€, note pour sa part Tests Achats. À cela peut s’ajouter un accroissement de l’impôt dû: 10% en cas de première infraction et jusqu’à 200% maximum.

Si vous ne rentrez pas du tout de déclaration, l’administration fiscale peut aussi recourir à la procédure de taxation d’office. "C’est le renversement de la charge de la preuve." En d’autres termes, le fisc établira votre impôt sur base des éléments dont il a connaissance.À vous d’apporter la preuve du contraire, si vous estimez que cette déclaration est incomplète ou incorrecte. "Il est donc important d’être à l’heure, d’autant que beaucoup de personnes bénéficient d’un remboursement."

L’an dernier, près de la moitié des contribuables (49,5%) avaient rempli leur déclaration fiscale via Tax-on-web, soit une augmentation de 6,1% par rapport à 2020. 34,8% des contribuables avaient rempli leur déclaration fiscale par l’intermédiaire d’un mandataire, 6,8% avaient demandé l’aide d’un fonctionnaire, tandis que 8,9% optaient encore pour la version papier.