Déchéance de mandats: avant de prononcer la sanction maximale...

En juin dernier, le Conseil d’État rendait justice à ces trois élus et leur permettait de retrouver l’intégralité de leurs mandats. La sanction avait été jugée disproportionnée dans les trois cas (deux autres requêtes étant par contre rejetées).

Interrogé à ce sujet par le député wallon MR Yves Evrard, Christophe Collignon (Pouvoirs locaux, PS) laisse entendre qu’il y a en effet moyen d’affiner l’approche.

Que les mandataires soient contraints de remplir cette déclaration de mandats, "c’est bien normal ", commence le ministre wallon. Mais il veut améliorer le processus, en partant des problèmes rencontrés par les trois élus: Damien Laloyaux (Beaumont), Didier Smette (Tournai) et Diane Diffoum (Flobecq).

Pour le premier, une maladie chronique l’a empêché de remplir son devoir. La situation n’était pas connue de la tutelle, annonce le ministre." Or, la maladie ou l’état de détresse d’un mandataire doit être pris en compte ". Un accompagnement est par ailleurs possible;il a demandé à son administration que, à l’avenir, les courriers le rappellent. Idem pour les problèmes rencontrés par les deux autres élus concernés.La démarche pour rentrer le formulaire en ligne manque de clarté?Une modification va être apportée. Un changement d’adresse n’a pas été enregistré par la Région, envoyant les courrier de rappel dans la mauvaise boîte aux lettres? " On a demandé une mise à jour des adresses. "

" Faut-il revoir la législation?" intervient Yves Evrard." Ce n’est pas au programme , réagit Christophe Collignon. Mais on pourrait procéder à une évaluation.À titre personnel, je ne serais pas opposé à une initiative parlementaire qui ferait le point sur cette législation."

" On pourrait en effet chercher un équilibre et réfléchir par exemple à des sanctions financières avant de passer à des sanctions plus dures ", propose Yves Evrard.