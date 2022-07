Bataille houleuse pour le marché de la distribution de vaccins

Tout roulait (ou presque)

De l’avis général (lire ci-contre), et compte tenu des impératifs (temps, conservation, traçabilité, etc.), l’affaire tournait plutôt bien. Si bien que Medista, l’entreprise en question, a remporté courant 2021 le marché public concernant "la gestion d’un stock stratégique de vaccins, de médicaments (afférents), de dispositifs médicaux afférents et éventuellement de glace carbonique dans le cadre de l’épidémie de Covid-19 pour les années 2021-2025" . De quoi envisager sereinement l’avenir, en ce compris la nouvelle campagne de vaccination prévue d’ici un mois et demi, alors que la pandémie reprend du poil de la bête en ce début d’été.

Pourtant, ce n’est visiblement pas Medista qui se chargera du stockage et de la logistique sur ce coup-là. Comme l’ont noté nos confrères de Het Laasts Nieuws en Flandre et du L-Post côté francophone, le fédéral a finalement choisi, au terme d’une nouvelle offre de marché public, un autre prestataire pour le stockage et la distribution des vaccins. Medista (qui participait à ce nouvel appel d’offres) ayant été apparemment écarté.

Le budget, vraiment?

"Un nouvel appel d’offres a dû être lancé car il est apparu l’année dernière que le budget (NDLR: entre 4 et cinq millions d’euros) était sur le point d’être dépassé" , argue-t-on du côté du ministre de la santé FrankVandenbroucke, qui dit se soucier "de l’argent du contribuable" et se baser sur un avis de l’inspection des Finances pour motiver ce choix qui ne fait pas la part belle au prestataire belge.

Il y a certainement un peu de cela, l’inspection ayant d’ailleurs tiré les oreilles de l’agence du médicament belge (l’AFMPS, qui a traité avec Medista au départ) en matière de marchés publics en 2020.

Mais la question n’est visiblement pas que budgétaire. Dès le courant de l’année 2021, les relations entre l’administration et Medista auraient commencé à se tendre, sur fond de stocks en voie de dépérissement. "Une partie était déjà périmée en 2021" , glisse un observateur, précisant que les signalements de l’entreprise auprès de l’administration se sont faits pressants, sans succès. Il est question de "produits périmés" pour lesquels il fallait "trouver une solution" . Sans déclencher, visiblement, de réaction du côté fédéral. L’impression affleure alors que le SPF santé "tourne autour du pot" et rechigne à transmettre le message. "Pas mis au courant de l’état du stock stratégique" en septembre 2021, le cabinet Vandenbroucke aurait été averti par le prestataire lui-même.

Certains observateurs en sont convaincus: c’est à partir de ce signalement fait directement auprès du cabinet Vandenbroucke que le SPFsanté aurait pris en grippe Medista. Avec pour conséquence la perte du marché public (rendant caduque le précédant, remporté par Medista mi-2021). Interrogé sur la communication visiblement houleuse entre le prestataire et l’administration, le cabinet Vandenbroucke s’en tient au même mantra: "Aucune réaction sur le fond ne peut être donnée aujourd’hui" , nous est-il répondu – en attendant la présentation officielle du nouveau prestataire, possiblement en début de semaine prochaine.

Quelques nuances

Du côté de la Task force vaccination, où l’on suit de près l’état de stocks (consultables sur la plateforme info-coronavirus ), l’on n’a pas constaté de dysfonctionnement majeur, même si l’on concède que c’est bien le SPF santé qui était en première ligne pour traiter avec Medista. Sur les dates de validité ou de péremption des vaccins, par exemple, Sabine Stordeur, membre de la task force, tient à préciserque "les vaccins portent une étiquette sur laquelle est indiquée une date de validité; par défaut, cette étiquette indique la date de fabrication + six mois. C’est ce que chaque firme pharmaceutique pouvait garantir avant la mise sur le marché. Or, progressivement, chaque firme a poursuivi, en laboratoire, des analyses de stabilité, qui ont permis de connaître la réelle stabilité du vaccin au-delà de cette période critique de six mois." Si bien qu’il est établi que les vaccins qui ont été ou sont considérés "périmés " ont en fait une période de validité étendue au-delà de six mois (12 pour Pfizer, 9 pour Moderna, à titre d’exemple).Et ces études de validité continuent.