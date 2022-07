Assurances inondations: «Il faut changer la loi et y intégrer le risque climatique», selon Elio Di Rupo

En août 2021, le gouvernement wallon négociait un protocole d’accord avec le secteur des assurances.Face à l’ampleur de la catastrophe et des dégâts à couvrir, il fallait faire sauter un certain plafond: celui qui limite l’intervention des assurances à 350millions dans ce genre de situation. Or, les estimations sont évaluées aujourd’hui à 2,069milliards.