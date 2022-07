Ce que ça raconte

Un chauffeur de métro espagnol exilé à Bruxelles assiste au suicide… de son fils, qu’il n’avait plus vu depuis deux ans. Il apprend de la bouche de la police qu’il était mêlé à un braquage sanglant. Et voit rouge.

Ce qu’on en pense

On dirait un "revenge movie" avec Liam Neeson, façon Taken . Sauf qu’il n’y a pas Liam Neeson. Et pas de moyens non plus. Parfois aux confins du ridicule.

La critique complète

2 Fragile

Ce que ça raconte

Azzedine, amoureux éconduit, se tourne vers sa famille et ses amis pour panser son cœur brisé. Et si la fragilité était une force?

Ce qu’on en pense

Un premier film fougueux, enjoué et ensoleillé, qui s’amuse à déjouer les clichés sur la masculinité.

La critique complète

3 Ducobu président!

Ce que ça raconte

Un nouveau pédagogue se pointe et c’est la révolution à Saint-Potache, où Ducobu est élu président des élèves. Avec un programme forcément… très peu scolaire.

Ce qu’on en pense

Les enfants ont changé, mais jouent toujours aussi mal. Le bidule se laisse toutefois regarder sans déplaisir notable. Pas le pire des quatre (eh oui, déjà) films consacrés au célèbre cancre de Zidrou et Godi. Ça sonne presque comme un compliment.

L’interview d’Élie Semoun

4 The Gray Man

Ce que ça raconte

Devenu gênant pour son employeur, la CIA, un tueur à gages est poursuivi par un de ses confrères, un vrai sadique.

Ce qu’on en pense

Ouille, ça pique. On sentait que ça n’allait pas être fort malin. Par contre, on n’avait pas anticipé la laideur des effets spéciaux, de tous les plans.

La critique complète

5 Marx Can Wait

Ce que ça raconte

En 1968, le frère jumeau de Marco Bellochio, Camillo, s’est suicidé. Cinquante ans plus tard, le réalisateur part en quête des souvenirs familiaux.

Ce qu’on en pense

Un documentaire émouvant et très (trop?) personnel, qui interroge le processus de deuil et les rapports familiaux.

La critique complète

6 Menteur

Ce que ça raconte

Un menteur compulsif voit tous ses mensonges devenir réalité.

Ce qu’on en pense

La lourdeur des blagues et le casting qui en fait des tonnes gâchent tout potentiel comique. Navrant.

7 Et j’aime à la fureur!

Ce que ça raconte

30 ans après C’est arrivé près de chez vous , qu’il a coréalisé avec Rémi Belvaux, André Bonzel se raconte dans ce docu protéiforme, où il juxtapose de nombreuses archives, essentiellement familiales.

Ce qu’on en pense

L’exercice pourrait être pure Narcisse, mais Bonzel, qui y parle entre autres de son père (qui prend cher), parvient à le rendre universel. Fort.