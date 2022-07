Massages, famille et coup de chaud: ce qu’il faut savoir des Red Flames à l’Euro

La chaleur négligée?

Alors que samedi, le sélectionneur se félicitait de l’état de fraîcheur des joueuses jusque-là, c’est une autre conclusion qu’on a pu tirer en quittant l’Academy Stadium de Manchester City.

L’une des constatations qui a sauté aux yeux, c’est le niveau de fatigue physique des joueuses à la fin de la rencontre et au moment de rentrer à Wigan: "Je me demande comment je vais retrouver mes joueuses lundi", avouait d’ailleurs Ives Serneels dimanche.

S’il montre l’intensité mise dans le match par les Flames et l’envie d’aller au charbon, le constat est surtout inquiétant quand on se souvient que les joueuses commençaient déjà à s’étirer au début de la deuxième période alors que certaines ressentaient déjà les effets avant.

Après avoir connu un climat belge depuis leur arrivée à Wigan, c’était le premier jour chaud pour les Flames. Si la météo était la même pour les deux équipes, l’Islande semble avoir mieux maîtrisé cette donnée. Encore plus en voyant des Belges démarrer la rencontre pieds au plancher, en mettant d’entrée de jeu de l’intensité contrairement aux matchs de préparation, et s’éteindre au fur et à mesure. "Avec cette chaleur, ce n’était pas facile, constatait Tessa Wullaert. En étant plus forte dans les duels, l’Islande a grandi dans le match. Quant à nous, c’est décevant de se dire que si on avait joué la première mi-temps comme la deuxième, cela aurait été peut-être différent."

Ce lundi, le programme des Flames, c’était entraînement pour celles qui n’ont pas joué mais surtout "récupération, massage, fitness pour les autres", rigolait la capitaine. Elles ont aussi pu se reposer en famille ce lundi.

Des changements tardifs

Hannah Eurlings pour 20 minutes, Ella Van Kerkhoven 3 minutes: les remplaçantes n’ont pas vraiment eu l’occasion de s’illustrer. Pourtant, vu le niveau de fatigue qui grimpait, on s’attendait à voir des changements s’effectuer plus rapidement.

Une Van Kerkhoven (qui a remplacé Tessa Wullaert pas mal éprouvée), en raison de son jeu et son physique, aurait d’ailleurs pu être plus utile en montant plus vite. "L’idée était de faire des changements pour les 10-15 dernières minutes mais sur le terrain, j’avais l’équipe pour faire le travail", justifiait le sélectionneur.

Pour la France, on s’attend toutefois à quelques remaniements vu la différence de statut et de niveau entre l’Islande et les Bleues.

Un système de jeu inédit

Depuis leur arrivée à Wigan, pas une fois, nous avons pu les voir s’entraîner avec un ballon, devant se contenter des exercices d’échauffement durant une quinzaine de minutes. Ce qui a finalement permis à Ives Serneels et son staff de préparer dans le plus grand secret les filles à ce 4-2-3-1 inédit avec un entrejeu un peu plus musclé et du danger devant venir en profondeur vers la pointe, qui changeait en fonction de la tournure des événements: Wullaert, Cayman, De Caigny…

Bizarrement, l’avant-match n’était pas un simple échauffement de routine mais ressemblait plus à une dernière grosse répétition du système pour les titulaires. De quoi peut-être déjà éprouver des organismes fatigués. Un système qui a peut-être surpris les Islandaises durant 10 minutes mais qui n’a finalement commencé à porter ses fruits qu’en deuxième période alors que la Belgique courait après le score.

"Contre la France, je ne sais pas ce qu’il faudra faire. Peut-être garer le bus, rigole Tessa Wullaert. En tout cas, on devra plus jouer les contres."

Wullaert avec peu de ballons

Priver Tessa Wullaert de ballon, c’était peut-être la tactique islandaise qui a porté ses fruits. Meilleure joueuse des Flames en règle générale, la capitaine n’a pas été en grande réussite et a même paru effacée durant une grande partie de la rencontre. "Mais l’organisation islandaise a fait en sorte que Tessa n’a pas pu s’illustrer", défendait Ives Serneels.

Sans ballon et sans possibilité de faire jouer sa vitesse en profondeur malgré un système de jeu qui aurait dû lui offrir des ballons, la capitaine n’a pu aider les Flames qu’à de très rares moments comme quand elle donne le ballon à Elena Dhont sur la phase du penalty belge ou encore quand elle offre à Janice Cayman un assist pour Elena juste après le peno islandais raté.