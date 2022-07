Lutte contre la pénurie de kots: ça avance, à la Région?

1. Agences immobilières sociales

C’est une des pistes que le ministre voulait faire aboutir avant la trêve estivale: permettre aux agences immobilières sociales (AIS) de prendre des kots en gestion.On avance. L’arrêté de modification a été transmis à l’Inspection des Finances et le ministre a bon espoir de soumettre le texte au gouvernement rapidement. " La modification n’étend pas juste la prise en gestion des kots par les AIS, elle l’encourage financièrement ", précise Christophe Collignon. Parce que ce sont des baux de courte durée, justifie-t-il, et parce que l’accompagnement social que les AIS proposent sera adapté à un public plus jeune.

2. Grille indicative des loyers étudiants

Ce sera sans doute pour la rentrée 2023. Pour l’heure, presque toute la population étudiante a été sollicitée pour participer à une enquête pour collecter les données, assure le ministre du Logement. Données qu’il faudra consolider. Et le travail juridique pourra suivre son cours.

3.Tiny houses

La piste des "petites maisons" à partager a la faveur d’André Antoine. L’UCLouvain va en proposer 5 pour 10 étudiants à Mons. " Je disais déjà il y a un an qu’il fallait s’intéresser à cette formule d’habitat léger ", rappelle-t-il.Mais il a le sentiment que le ministre n’est pas enthousiaste. " Je n’y suis pas hostile, précise Christophe Collignon. Mais on a pu expérimenter la formule de l’habitat léger après les inondations (NDLR: pour reloger les sinistrés). Elle a montré ses avantages mais aussi les difficultés pratico-pratiques: il faut trouver des terrains aménagés et il n’y en a pas assez. L’accès aux impétrants s’est révélé problématique. Et il y a le coût de l’investissement: 100000 € par habitation ", fait remarquer le ministre. Ce qui, ajoute-t-il ne l’empêche pas de creuser aussi la "tiny" piste, parmi d’autres.

4. Création de kots dans le logement public

Un appel à projets est envoyé aux sociétés de logements publics pour créer 500kots. L’arrêté du gouvernement prévoit un financement de base de 245000 € de subvention par ensemble de logements composés de 5 chambres (et 40000 par chambre supplémentaire).La Région ajoute 14000 € si de matériaux écologiquement porteurs sont utilisés. " On doit concrétiser fin 2022 sur ce point. "