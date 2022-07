James Webb, le télescope qui remonte le temps... jusqu’au Big Bang?

Mardi, l’agence a dévoilé de nouvelles images: celles de deux nébuleuses, de très photogéniques et gigantesques nuages de gaz et de poussières.

En dévoilant ces images, le télescope James Webb ouvre le champ à toute une série de révolutions dans le domaine de l’astronomie. Un véritable tournant dans l’histoire de la discipline. Et de l’humanité?

Emmanuel Jehin ©ULiège

Astrophysicien de l’Université de Liège et maître de recherches au FNRS, Emmanuel Jehin a du mal à cacher son enthousiasme devant les premiers clichés capturés par le télescope James Webb. Celui qui, en 2016 et avec l’équipe du professeur Gillon, avait découvert sept planètes rocheuses en dehors de notre système solaire grâce au télescope TRAPPIST (TRAnsiting Planets and PlanetesImals Small Telescope) prend la mesure de l’événement.

Emmanuel Jehin, ce jour est un grand jour pour l’astronomie?

C’est un véritable jour de fête pour les astronomes, que ceux-ci soient professionnels ou amateurs.

Mais en quoi les images dévoilées par la NASA cette semaine sont historiques?

Elles ne sont qu’un prélude de ce que ce télescope sera capable de faire. La première photographie dévoilée est une image du fond de l’univers: on peut observer à l’avant-plan un amas de galaxies distantes de 4,3 milliards d’années-lumière; à l’arrière-plan, on voit des centaines de petites galaxies qui se situent, elles, à 13 milliards d’années-lumière, soit quelques centaines de milliers d’années après le Big Bang seulement.

Ceci, donc, grâce au télescope James Webb…

Ça fait dix ans qu’on attendait ça. C’est le fruit d’une collaboration internationale entre l’Europe, les USA, le Canada et le Japon. Le projet a coûté dix milliards de dollars. Il s’agit d’une machine révolutionnaire, certainement l’une des créations de l’homme les plus incroyables à ce jour.

Mais en quoi ce télescope est-il incroyable?

Il s’agit du successeur du Hubble Space Telescope (NDLR: le télescope spatial lancé dans les années 90 et qui était le plus performant jusqu’à maintenant). Il est beaucoup plus grand: 6,5 mètres de diamètre (NDLR: le miroir d’Hubble mesure 2,4 mètres). Et contrairement à son prédécesseur qui observait la lumière visible, James Webb permet d’observer l’infrarouge, c’est-à-dire la chaleur émise par des corps. C’est un véritable bijou de technologie qui se trouve très loin de la Terre: à 1,5 million de kilomètres. C’est quatre fois plus loin que la Lune. À titre de comparaison, Hubble est lui situé à 600 kilomètres de la Terre.

Quel genre de découverte peut-il apporter?

En astronomie, plus on regarde loin, plus on remonte dans le temps (NDLR: la lumière ayant une vitesse finie de 300,000 km/s, elle met un certain temps à nous parvenir). Ce que nous voyons grâce à la lumière est donc l’image d’un monde tel qu’il était dans le passé. Par exemple, l’étoile que l’on voit le mieux depuis la Terre, c’est Véga, qui se situe à 20 années-lumière de la Terre: cela signifie qu’on voit aujourd’hui l’étoile telle qu’elle était en réalité il y a 20 ans.

Quelles sont les limitesà ce «voyage dans le temps»? Est-il imaginable qu’on puisse un jour observer le Big Bang?

Non. car après le Big Bang, la lumière s’est retrouvée couplée à la matière. Il a fallu attendre environ 300000 ans pour que celle-ci s’en échappe et que l’on puisse donc commencer à voir quelque chose. L’objectif de James Webb est de pouvoir remonter à ce moment et d’ainsi pouvoir observer les premières étoiles et les premières galaxies.

Les découvertes de JamesWebb pourront-elles servir le travail des chercheurs belges?

On espère bien pouvoir l’utiliser! Une équipe – américaine – va observer trois des sept exoplanètes que nous avons découvertes grâce à TRAPPIST. Ces observations auront pour objectif de détecter s’il existe des atmosphères et des biosignatures, c’est-à-dire des signes de vie, comme l’eau, l’ozone ou du méthane.

Après l’homme dans l’espace, c’est donc une nouvelle étape majeure dans la découverte de notre univers?

L’homme dans l’espace, c’était quelque chose de vraiment particulier. C’était la conquête spatiale, il y avait un risque humain aussi.C’était unique. Ici, on est juste en dessous de ce niveau historique. James Webb est 100 fois plus puissant qu’Hubble: on s’attend donc à des petites révolutions dans tous les domaines de l’astronomie dans les prochaines années.