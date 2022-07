Fragile [CRITIQUE] - Un homme, un vrai

Comment reconquérir celle qui a refusé votre demande en mariage? Azzedine, jeune ostréiculteur de Sète, se tourne vers sa meilleure amie Lila, et sa famille, pour panser son cœur brisé. " Toi t’es un fragile ", lui balance son groupe d’amis. Et si la fragilité était une force aussi?

Ce qu’on en pense

Une histoire d’apprentissage et d’amitié portée par une nouvelle génération prometteuse d’acteurs et d’actrices français. Malgré quelques errances de rythme, Emma Benestan signe un premier film fougueux, enjoué et ensoleillé, qui s’amuse à déjouer les clichés sur la masculinité.

Comédie romantique d’Emma Benestan. Avec Yasin Houicha. Durée: 1h40.